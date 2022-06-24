Мамам на заметку: бьюти-эксперт Аглая Глинка посоветовала, как выбрать косметику для девочки-подростка

Волнительный момент: дочь взрослеет и начинает краситься. О том, как мамы могут помочь девочкам выбрать самую подходящую косметику и избежать проблем с кожей, рассказывает бьюти-эксперт, основатель бренда косметики Glossom Аглая Глинка.
Не вмешиваться, а советовать
Каждая мама хочет, чтобы первая косметика не вызвала у ее дочери аллергических реакций, сухости, шелушения, закупорки пор и других неприятностей.
Но жестко указывать, какую продукцию покупать или не покупать, значит разбудить дух противоречия. Зато к мягким, дельным советам у девочки не будет причин не прислушаться.
Ведь главное — научить дочку выбирать для себя хорошее и безопасное, тогда можно будет не контролировать процесс и не волноваться за результат.
Выбирать не по цене, а по составу
«Ошибочно думать, что чем косметика дороже, тем она лучше. Стоимость зависит не только от состава, но и от многих других факторов: например, раскрученности бренда или просто ниши, которую производители предполагают занять на рынке», — отмечает основатель бренда косметики Glossom Аглая Глинка.
Любая косметика, оказавшаяся на полках магазинов, сертифицирована — то есть, быстро и бесповоротно навредить она не может.
Но есть ряд советов о том, как выбрать наиболее подходящий продукт, которыми каждая мама может поделиться со своей дочерью:
Внимательно читать состав.
В первую очередь обращать внимание на компоненты, которые могут вызвать аллергию.
Отдавать предпочтение гипоаллергенным вариантам, даже если отрицательных реакций на конкретные ингредиенты не выявлено: лучше подстраховаться, чем пожалеть.
Присматриваться к веганской косметике, независимо от того, является ли девочка вегетарианкой. Причина в том, что именно натуральные, веганские продукты содержат минимум веществ, способных спровоцировать аллергический приступ.
Быть особенно осторожной, выбирая тональные кремы и консилеры: эти средства чаще всего вызывают раздражение кожи и аллергические реакции.
Не забывать об уходе
Мало того, чтобы декоративная косметика не наносила вреда. Гораздо лучше, когда средства для макияжа приносят пользу!
Продукт призван заботиться о юной коже, если в составе присутствуют такие компоненты, как:
- витамины A, B, C и цинк;
- аминокислоты;
- биотин;
- натуральные масла: кокосовое, миндальное, жожоба, авокадо и тд;
- фруктовые кислоты.
Отдавать предпочтение брендам, которые подходят для подростков
В переходном возрасте кожа требует особого внимания и бережности: на нее влияют гормональные перестройки, часто появляются воспаления, прыщи и сыпи. Поэтому лучше выбирать максимально щадящую и ухаживающую декоративную косметику.
К примеру, продукция Glossom идеально подходит девочкам-подросткам, так как бренд производит легкую, гипоаллергенную косметику, которая не раздражает и не пересушивает кожу.
«Всеми средствами Glossom очень просто пользоваться: многолетний опыт в нанесении макияжа не потребуется. Линейка рассчитана на то, чтобы придавать ресницам чуть больше объема, подчеркивать юный цвет лица здоровым сиянием и акцентировать нежный румянец. Также продукция Glossom является веганской, то есть не тестируется на животных, что может стать важным фактором, когда девочка выбирает первую декоративную косметику», — подчеркивает бьюти-эксперт Аглая Глинка.
Качество средств для макияжа определяется не ценовой категорией, а составом, который в идеале не вредит коже и содержит ухаживающие компоненты. Задача всякой декоративной косметики, особенно рассчитанной на подростков — подчеркнуть и сохранить естественную красоту.