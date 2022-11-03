Мандариновый и такой новогодний вкус

Принято считать, что янтарный напиток – исключительно летний, идеальный для жары. Но исторически так сложилось, что в странах с вековыми пивоваренными традициями он актуален и зимой. Опытные мастера создают особые зимние сорта, которые обладают необычным более плотным вкусом и согревают в холодное время года.

Вот и «Балтика» запускает специальный сорт. Темный эль «Балтика Зимнее» с насыщенным ароматом самого зимнего фрукта – мандарина, с мягкими нотами гвоздики и сбалансированной легкой кислинкой. Сорт отлично подойдет для долгих зимних вечеров в компании друзей и подарит новогоднее настроение. Новинка уже появилась в магазинах по всей России и продаваться только в сезон – с ноября по январь

«Это наш особенный новогодний запуск, — отметила главный пивовар Любовь Кошелева,- Мы хотим создать новую традицию: уникальный зимний сорт для традиционного праздника, чтобы дарить новогоднее настроение. Сотрудники отнеслись к новинке с огромным интересом и теперь мы с гордостью отправляем продукт на полку».

Этот зимний сорт отлично подойдет к новогоднему столу. Он идеально сочетается с блюдами из рыбы во фритюре, белыми зрелыми сырами, говяжьими стейками, а особенно с запеченной уткой – традиционным рождественским блюдом.