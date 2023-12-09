Марат Айдагулов о текущих тенденциях развития ESG в России

Экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей новой статье «ESG 2024 в России: новое измерение» рассуждает о состоянии проектов устойчивого развития в стране, основных тенденциях их развития, а также их перспективах на фоне глобальных трансформаций на международной арене.

В первую очередь, Айдагулов отмечает, что в стране в настоящее время активно идёт создание национальных ESG-стандартов, учитывающих и стоящие за самой идеей общечеловеческие ценности, и региональную специфику. «До недавнего времени отечественные компании пользовались, по большей части, стандартами, рейтингами и метриками, локализованными на Западе, что порой затрудняло продвижение повестки именно из-за невозможности учитывать особенности нашей страны», — пишет экономист.

Можно наблюдать и рост интереса к ESG среди регионов, который был продемонстрирован, в частности, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), на полях которого Сбер подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере устойчивого развития с Сахалинской и Магаданской областями, а также с Республикой Алтай, Камчатским, Хабаровским и Пермским краями.

Разворот от Запада подразумевает не только обращение к внутренним национальным ценностям и интересам, но и поворот к Востоку и Югу: поиск новых международных партнеров и создание новых союзов в сфере ESG. Так, экспертами ожидается бурный рост числа проектов устойчивого развития в странах БРИКС. Что важно, у России тут существует реальная возможность стать лидером новых ESG-стандартов БРИКС, поскольку именно Россия будет председателем объединения в будущем году. Также, в рамках сотрудничества с БРИКС можно предполагать создание общего для стран-участниц реестра климатических проектов. Давно ведутся и переговоры вокруг создания единой таксономии (системы классификации) стран БРИКС+.

«Переориентация с Запада на Восток неизбежно влечёт за собой и пересмотр наиболее актуальных аспектов повестки, поскольку проблемы, стоящие перед странами Запада и странами Востока и Юга, порой существенно отличаются», — пишет Айдагулов, замечая, что России в данном вопросе придётся занять позицию золотой середины, то есть, в некоторой степени сместить фокус на потребности новых партнёров, не забывая при этом и о западной повестке, проблемы которой до сих пор не являются исчерпанными.

Новые международные проекты, создание собственных измерительных систем и рейтинговых агентств, новые законопроекты и устойчивый общественный запрос к предпринимателям – всё это способно в самое ближайшее время поднять отечественные проекты устойчивого развития на новый уровень, при этом решив и возникшие в этом году проблемы на рынке труда в данной отрасли.