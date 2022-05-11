Маркетолог Анна Ковтун: «Менеджер по маркетплейсу – необходимое звено для масштабирования бизнеса»

Рынок маркетплейсов в России стремительно развивается. За прошлый год объем крупнейших отечественных мультикатегорийных гипермаркетов вырос более чем на 100%, количество заказов на них увеличилось на 156%. Новые игроки продолжают прибывать на площадки, и конкуренция растет. Выиграть гонку и выйти в топ владельцам бизнеса помогает грамотная организация команды. Почему в ней обязательно должны быть менеджеры по маркетплейсам, и какие у них есть специализации – рассказала Анна Ковтун, маркетолог, предприниматель, эксперт по запуску и продвижению бизнеса.

Профессия «маркетплейс-менеджер» появилась не так давно. Всего 4 года назад в Сети можно было найти всего пару десятков подобных вакансий. Однако в 2020 их количество только на hh.ru уже подошло к 2 тысячам, а в первой половине 2021 – удвоилось.

«Менеджер по маркетплейсам – это сотрудник, который помогает бизнесу расти, забирая на себя операционные и не только функции. Масштабирование невозможно, пока собственник сам отвечает за все процессы и вникает в них. Поэтому сейчас спрос на подобных специалистов многократно увеличился – предприниматели хотят успеть занять свою нишу на стремительно растущем российском рынке e-commerce», – пояснила Анна Ковтун, эксперт по запуску и продвижению бизнеса на маркетплейсах.

Безусловно, по мере роста бизнеса один маркетплейс-менеджер со всеми задачами не справится. Но недостаточно просто нанять в штат еще несколько специалистов – для создания эффективной команды необходимо грамотно распределить функции между сотрудниками. Зона ответственности должна зависеть от уровня менеджера по маркетплейсам.

«Ассистент-администратор отвечает за технический функционал: следит за документооборотом, загружает и корректирует карточки, оформляет поставки, выгружает данные. Такие специалисты получают около 10-20 тыс. рублей за проект. Мои ученики выполняют подобную работу уже во время обучения. Также роль данных менеджеров могут выполнять стажеры.

Следующий этап – это специалист-менеджер: сотрудник, который понимает взаимосвязи, умеет управлять продажами, работает с продвижением и аналитикой. Его зарплата может достигать 100 тыс. рублей. Высшее звено – маркетплейсер-профессионал, управленец. Здесь уже подключается стратегический функционал, углубленный маркетинг, управление ценообразованием. Доход такого менеджера не ограничен, так как помимо окладной части все чаще выплачивается и процент от продаж», – рассказала предприниматель Анна Ковтун.

У менеджера по маркетплейсам обширный список задач: от технических моментов и коммуникации до маркетинга, аналитики и подготовки контента. Один человек с ним не справится не только из-за огромной нагрузки. Хороший аналитик не сможет выполнять творческие задачи, а грамотный маркетолог – монотонные технические операции. Каждый должен заниматься свои делом, для слаженной работы над проектом нужно иметь команду из 3-5 специалистов – считает Анна Ковтун.

Эксперт по запуску и продвижению бизнеса на маркетплейсах уточнила, что есть два варианта найти нужного сотрудника: растить «зеленого» или брать человека с опытом. Если говорить о первом варианте, то сейчас в профессию приходят люди с разным бэкграундом: немало состоявшихся специалистов с продвинутыми навыками в других областях решили сменить сферу. Такие кадры стоит отбирать уже на начальном уровне, и растить в своей компании. К рискам Анна Ковтун отнесла вероятность неверного выбора, а также уход сотрудника после того, как он наберется опыта.

С опытными специалистами, как показывает практика эксперта, важно помнить о том, что стаж не всегда равен умениям. Профессия менеджера по маркетплейсам зародилась не так давно, и часто люди с опытом на деле – самоучки без фундаментальной базы, которая необходима для работы над проектами в разных нишах. А главное – опыт в быстрорастущей сфере e-commerce измеряется не годами, а кейсами. Хороший можно получить за 2-6 месяцев. Поэтому при выборе опытного специалиста Анна Ковтун рекомендовала опираться именно на кейсы, и не смотреть на возраст соискателя.