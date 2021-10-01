Мастика «Мастодонт» – строительный материал будущего

В конце сентября представители Общественного совета и специалисты областного Фонда модернизации ЖКХ провели инспекцию крыши многоквартирного дома в Оренбурге. Год назад кровля здания была покрыта мастикой «Мастодонт» — инновационным строительным материалом. Проверка показала, что новинка с честью выдержала все испытания в непростых погодных условиях региона.

Разработанная в Оренбуржье мастика представляет собой битумно-водную эмульсию с добавлением хризотилового волокна. Ее преимущества — высокая адгезия, исключающая образование воздушных пустот, долговечность (покрытие служит в среднем от 15 до 20 лет), устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и безопасность.

Покрытая ею кровля не горит, обладает эластичной бесшовной структурой и высокой скоростью нанесения. Достаточно распределить эмульсию по крыше и подождать, пока она «схватится» — подача смеси осуществляется с помощью насосов, а процесс высыхания занимает от 24 до 48 часов. После высыхания второго слоя мастика превращается в эластичную мембрану, надежно защищающую крышу от протечек. Новинку можно использовать на крышах с любым уклоном и геометрией, большим количеством примыканий и конструктивных элементов.

Еще один плюс — мастика наносится «холодным» способом и не требует проведения огневых работ. Отсутствие швов и особая структура обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию, а также герметичность кровли. Дополнительные преимущества такого покрытия — его доступность на рынке, а также простота в использовании. Благодаря этому муниципальные службы могут сэкономить не только на материалах, но и на объемах проводимых работ.

Как рассказал журналистам «Оренбургского регионального телевидения» гендиректор областного Фонда модернизации ЖКХ Олег Панькин, для монтажа обычной кровли требуется большое количество работников, к тому же, традиционный способ не позволяет проводить работы быстро. В результате страдают жильцы, где-то бывают протечки.

— Эта технология, на наш взгляд, более перспективна, — констатировал эксперт, отметив, что такой опыт хотелось бы шире тиражировать в области.

На сегодня мастика «Мастодонт» широко применяется в Ясненском городском округе Оренбуржья при ремонте социальных объектов, строительстве новых жилых и производственных зданий. Специалистам компании-производителя удалось добиться высокой эффективности продукта. Удачный эксперимент еще раз подтверждает практическую и экономическую выгоду, которую могут извлечь из применения отечественных инновационных продуктов застройщики, подрядчики программ капитального ремонта и муниципальные службы.