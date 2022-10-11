Maybelline NY запускает бесплатное обучение психическому здоровью в колледжах

Более половины студентов первого курса (54 %) часто испытывают тревогу после начала обучения в колледже, но 60 % из них не обращаются за помощью к специалистам*. Они обращаются к своим друзьям. Для стимулирования общения и обеспечения всеобщего доступа к поддержке компания Maybelline New York установила партнерские отношения с The Jed Foundation (JED) в целях создания программы «Смелый разговор» — бесплатного обучения, разработанного специалистами, чтобы дать учащимся навыки того, как поддержать своих сверстников, которые могут испытывать трудности, и помочь им обратиться за профессиональной помощью.

«Мы в Maybelline считаем, что психическое здоровье неразрывно связано с общим здоровьем человека, но мы знаем, что, оказавшись в затруднительном положении, люди первую очередь обращаются к тем, кому доверяют. Созданная нами программа дает возможность каждому своими силами оказывать индивидуальную психологическую поддержку. Мы убеждены, что с помощью программы «Смелый разговор» все больше людей будут чувствовать себя услышанными, ощущать поддержку и знать об имеющихся в их распоряжении ресурсах, — заявила президент международного бренда Maybelline New York Триша Айягари (Trisha Ayyagari). — Мы искренне убеждены в том, что никто не должен бороться в одиночку».

В основу обучения «Смелый разговор» положена программа этого косметического бренда №1 «Смелые вместе» (Brave Together), запущенная в 2020 году совместно с некоммерческими организациями, занимающимися вопросами психического здоровья по всему миру, и направленная на дестигматизацию тревожно-депрессивных расстройств и обеспечение всеобщего доступа к индивидуальной поддержке Программа «Смелые вместе» (Brave Together) стремится к тому, чтобы к 2025 году оказать индивидуальную поддержку 1 миллиону человек и пожертвовать 10 миллионов долларов США на цели охраны психического здоровья.

«Смелый разговор», созданный в сотрудничестве с медицинскими экспертами компании JED, представляет собой бесплатное 90-минутное обучение на основе сценария, предназначенное для сотрудников колледжа, которые будут обучать студентов тому, как выявить признаки, что люди испытывают трудности, как поддержать их и дать возможность связаться с надлежащей помощью. Целью программы «Смелый разговор» является создание культуры, в которой студенты смогут почувствовать, что их услышали и о них заботятся.

«В JED знают, что создание культуры заботливого отношения к молодым людям — залог их психического здоровья. «Смелый разговор» откроет крайне необходимый диалог о психическом здоровье в студенческих городках, побуждая студентов заботиться не только о своем собственном эмоциональном состоянии, но и о состоянии друг друга, — заявил глава компании JED Джон МакФи (John MacPhee). — Как никогда важно сделать эти ресурсы доступными для студентов колледжей. Мы гордимся сотрудничеством с Maybelline и благодарны им за стремление преодолеть барьеры, мешающие получению психологической помощи».

«Смелый разговор» включает в себя памятку и содержит «Смелые шаги», чтобы каждый мог вспомнить, как начать разговор с другом.

В этом месяце компания Maybelline запустит пилотное обучение «Смелый разговор» в Нью-Йоркском университете, за которым последует стипендия S Jay Levy для будущих лидеров в городском колледже Нью-Йорка и колледже Куинс, а также внутренняя программа с сотрудниками Maybelline NY и L’Oreal Group. В 2023 году обучение будет бесплатным для всех колледжей по всей стране (в США) и по всему миру.