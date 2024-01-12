Мбаппе мечтает о «Реале» и отказался от «Ливерпуля»

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет играть ни за какой другой клуб, кроме мадридского «Реала».

Килиан Мбаппе, один из самых талантливых и востребованных футболистов современности, уже принял решение о своем будущем. Он хочет перейти в «Реал» и не рассматривает другие варианты. Об этом сообщил журналист Франсуа Галлардо в соцсети Х, которая заменила Twitter после его закрытия в 2022 году.

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По его словам, Мбаппе лично рассказал ему о своем желании играть за «королевский» клуб. Форвард признался, что он «без ума» от идеи перехода в «Реал» и что это его детская мечта. Он также добавил, что он уже отклонил предложение от «Ливерпуля», которое ему сделал главный тренер английской команды Юрген Клопп. Немецкий специалист хотел усилить свой атакующий потенциал, поскольку «Ливерпуль» занимает лишь четвертое место в АПЛ и не может бороться за титул.

Мбаппе, которому 25 лет, заканчивается контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года. Он пока не согласился на продление соглашения с парижским клубом, который хочет сохранить его в своих рядах. Однако французский футболист намерен сообщить президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что он не будет продлевать контракт и что он хочет уйти в «Реал». Это может стать серьезным ударом для «ПСЖ», который строит свою игру вокруг Мбаппе и его партнера по атаке Неймара.

«Реал» давно интересуется Мбаппе и готов заплатить за него большую сумму. По некоторым данным, мадридский клуб готов предложить за него около 200 миллионов евро. Это может стать рекордной суммой в истории футбольных трансферов, превышая предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, когда «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро. Однако «Реал» хочет, чтобы Мбаппе подписал контракт с ними до конца января, иначе он может потерять интерес к трансферу. Это связано с тем, что «Реал» хочет успеть зарегистрировать Мбаппе для участия в Лиге чемпионов, где он может помочь клубу завоевать 14-й трофей в этом турнире.

Мбаппе является одним из лучших футболистов мира. В этом сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Он также помог сборной Франции выиграть чемпионат мира в 2018 году и добраться до финала Евро-2024, где французы уступили Италии в серии пенальти. Мбаппе обладает выдающейся скоростью, техникой, дриблингом и умением забивать голы. Он считается наследником легендарного бразильца Роналдо, который также играл за «Реал» в начале 2000-х годов.