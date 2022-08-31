Mecobit открывает новый этап в области майнинга криптовалют на базе энергии солнца

Mecobit Solar — транснациональная компания, специализирующаяся на высококачественном фотовольтаическом оборудовании по доступной цене. Модернизированная система Mecobit Solar System обеспечивает энергопитание для майнеров криптовалюты и других пользователей.

Компания Mecobit специализируется на поставке лучших систем на базе солнечной энергии. Благодаря системным улучшениям и особенностям дизайна, пользователи солнечной системы Mecobit теперь могут задействовать резервное питание во время отключения электросети для поддержания работы ключевых устройств, таких как бытовая техника, сушильные аппараты, насосы для бассейнов, зарядные станции для электромобилей и даже установки для майнинга криптовалют.

Продукция Mecobit Solar System включает портативную солнечную электростанцию, комплекты солнечных панелей (полные) и солнечную установку M4000.

Эмиссия некоторых криптовалют, включая биткоин, осуществляется в результате процесса, именуемого «proof of work» (доказательство выполнения работы), который требует от компьютеров майнинга валюты путем решения сложных головоломок. Для питания этих компьютеров требуется большое количество электроэнергии.

Биткоин печально известен тем, что ежегодно добавляет в атмосферу 40 миллионов тонн углекислого газа вследствие расточительного энергопотребления, однако в настоящее время все большее число майнеров по всему миру развивают экологически чистые и выгодные новые стратегии, которые сами по себе обладают огромной ценностью.

С учетом ожидаемого роста хешрейта на солнечной энергии многие видят в потенциальном использовании возобновляемой энергии для майнинга биткоина круг благоприятных возможностей. Компания Mecobit предоставляет уникальные решения для майнинга криптовалют, которые стимулируют использование самых дешевых источников энергии и побуждают переходить на возобновляемые источники, в том числе солнечную энергию.

По мере того, как правительства соглашаются сократить объемы углеродных выбросов и ввести дополнительные стимулы, такие как инвестиционные налоговые вычеты, доля майнеров, использующих солнечную энергию, вероятно, будет расти.

Солнечную энергию можно считать экологически чистой и возобновляемой, однако с ней связаны значительные проблемы, включая ограниченность часов солнечного света.

Как следствие, компания Mecobit будет оплачивать транспортные и импортные тарифы, позволяя клиентам приобрести все самое необходимое без дополнительных затрат не считая расходов на покупку самого устройства.