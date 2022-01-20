Медиа-кампанию «Вместе за общее будущее» реализует CGTN America

CGTN America запускает медиа-кампанию «Вместе ради общего будущего» (Together For A Shared Future). В нее вошли видеообращения высокопоставленных гостей, интервью с одним из членов МОК и спортсменами-олимпийцами, которые делятся своими ожиданиями на тему предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также отчет о праздновании китайского Нового года в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

Президент и главный редактор China Media Group Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) представил онлайн-кампанию в ультрасовременной студии потокового вещания с использованием технологии 5G.

Г-н Шэнь приглашает коллег из иностранных СМИ в студию, созданную на базе скоростного поезда специально для использования во время Игр.

По его словам, Китай полностью готов к Олимпиаде: «Давайте вместе работать над созданием общего будущего».

Посол Китая в США Цинь Ган (Qin Gang) записал видеообращение для любителей хоккея. Он считает, что этот вид спорта так популярен, поскольку игра отражает «уважение и честность в спорте».

По словам посла, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет использована лучшая в мире технология изготовления льда с нулевым уровнем выбросов углерода.

Один из членов Международного олимпийского комитета Дик Паунд (Dick Pound) вместе с другими олимпийскими деятелями также рассказал о своем волнении по поводу предстоящих соревнований в Китае.

Американские олимпийцы, в том числе трехкратный олимпийский чемпион США Шон Уайт (Shawn White), заявили, что возлагают большие надежды на предстоящие Игры и горят желанием выступить в Пекине на мировой арене.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине во время празднования китайского Нового года. CGTN America провела праздничное мероприятие Sport, Unity and Happiness в честь наступающего года Тигра на Capital One Arena в Вашингтоне.

Гости получили различные подарки, включая игрушечные тигры и панды.