MeditWave 2024 в Порту объединил глобальных экспертов для формирования будущего цифровых стоматологических решений 

Компания Medit, мировой лидер в области решений для цифровой стоматологии, провела двухдневную конференцию MeditWave 2024 в Порту, Португалия. Это динамичное собрание стоматологов со всего мира способствовало ценным обменам и продемонстрировало последние инновации в цифровых стоматологических рабочих процессах.

Программы предлагали участникам возможность изучить новые методы, изучить новые технологии и получить представление о передовых применениях цифровых стоматологических решений Medit. Панельная дискуссия под руководством генерального директора Medit Хана Рю (Han Ryu), технического директора Майкла Ли (Michael Lee) и директора по работе с клиентами Райана Чоя (Ryan Choi) рассмотела последние тенденции, формирующие ландшафт цифровой стоматологии.

Практические курсы и дискуссии в MeditWave охватывали такие темы, как «Решая сложные случаи сканирования вместе» и «Будущие тенденции и технологии интраоральных сканеров». Специалисты по продуктам Medit предложили участникаам практические упражнения, предоставляя практическую информацию о передовых методах сканирования.

Мероприятие также включало сессию Power Talk, где участники делились сложными случаями пациентов, которые они успешно разрешили с помощью технологии интраорального сканера Medit. Темы включали «Депрограммирование окклюзии» и «Процедура All-on-X с Medit», способствуя созданию среды для совместной работы для углубленного обмена знаниями и открытых инноваций.

Один из участников прокомментировал: «Компания MeditWave предоставила неоценимую возможность встретиться с руководством Medit и коллегами-стоматологами, обменяться реальными случаями пациентов, обсудить новые тенденции и изучить потенциальные достижения в области цифровых инструментов. Такой уровень прямого взаимодействия был редким, но важным для продвижения цифровых практик».

Понимание и идеи, которыми обмениваются в MeditWave, будут играть ключевую роль в руководстве будущей разработкой продуктов и программного обеспечения Medit, с обязательством решать ключевые отраслевые проблемы и улучшать цифровые рабочие процессы для врачей во всем мире. «Взаимодействие с экспертами в области цифровой стоматологии со всего мира и обмен реальными случаями с серией интраоральных сканеров