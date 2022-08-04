Менеджмент Dalkia Groupe EDF объявил о продаже компании «Далькия Рус»

Менеджмент Dalkia Groupe EDF принял решение продать компанию «Далькия Рус» генеральному директору Гэ Паскалю Морису Рене и создать на ее основе компанию ГРИС Пауэр (GRYS Power). Команда российских топ-менеджеров в лице финансового директора Татьяны Родионовой, HR-директора Оксаны Ермаковой и технического директора Романа Степкина по решению генерального директора Гэ Паскаля Мориса Рене получила долю в компании. Среди основных задач, которые стоят перед менеджментом – изменение стратегии компании с учетом экономической и политической ситуации в России и мире; развитие существующих контрактов с действующими клиентами; расширение доли присутствия на рынке Таможенного союза ЕАЭС и продвижение отношений с новыми поставщиками оборудования, в том числе локальными. Вебсайт новой компании уже доступен на русском и английском языках.

Среди ключевых компетенций компании можно отметить: мировой опыт работы в области энергосервиса (сжатый воздух, когенерация, тригенерация, очистные сооружения, промышленное освещение, возобновляемая энергетика, Индустрия 4.0), реализацию энергосервисных проектов в рамках BOO(T)-модели (инвестирование, строительство «под ключ», владение, полный комплекс эксплуатации и технического обслуживания, (передача в собственность), реинжиниринг и эксплуатацию существующих объектов с использованием как традиционных, так и новых технологий и оборудования, а также построение и реализацию концепций энергоснабжения проектируемых и существующих объектов любого масштаба, в том числе на базе решений MicroGrid, малой и большой генерации на традиционных и возобновляемых источниках энергии, оказание услуг управления приобретением и реализацией энергии и мощности с применением уникальных методик. Кроме того, компания предоставляет услуги по экологической экспертизе: оценка воздействия, консалтинговые услуги, измерительные кампании и реализация технических решений, направленных на снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду. Основным драйвером компании в работе по экологическому направлению является снижение углеродного следа клиента путем реализации технических решений по результатам выводов комплексного аудита.

По состоянию на март 2022 г. общий объем долгосрочных (свыше 10 лет) контрактов, заключенных ГРИС Пауэр с российскими компаниями, составляет более 9 млрд руб.

Среди клиентов и партнеров такие компании, как Danone, Mars, Росатом, Интер РАО, АвтоВАЗ, Трансмашхолдинг, Трубная Металлургическая Компания (ТМК), Schneider Electric и другие.

Проекты, реализованные компанией с 2009 года, обеспечили общую экономию энергоресурсов более 100 млн кВт⋅ч в год по электроэнергии, более 170’000 Гкал в год по теплопотреблению, выбросы углекислого газа сократились более чем на 44 тыс. т в год, а очистка сточных вод до требуемых параметров составила более 700 тыс. м3 в год.

Общий потенциал эффективности, выявленный экспертами по выполненным работам по анализу и обследованию действующей инженерно-энергетической инфраструктуры для клиентов, с 2009 г. приближается к 10 млрд руб.

Компания соблюдает высокие стандарты безопасности на эксплуатируемых промышленных объектах и соответствует мировому уровню показателей безопасности, требующемуся ведущим производственным компаниям. На сегодняшний момент компания готовит к выпуску на рынок консалтинговый продукт, направленный на повышение культуры охраны труда и техники безопасности на производственных объектах российских клиентов.

Благодаря широкому портфолио поставщиков из разных стран (концепт 360 градусов), компания уже сегодня готова предложить своим заказчикам оптимальные по стоимости, качеству и логистической доступности решения, в первую очередь продукты отечественных производителей.

«Перед нашей компаний стоит непростая задача – воспользовавшись сложившейся экономической ситуацией и уходом многих зарубежных компаний с российского рынка, занять освободившиеся ниши. Экспертиза специалистов, опыт компании и мотивированный менеджмент – те составляющие, которые обеспечат ее выполнение. Мы можем уверенно заявлять, что мы в уникальном положении: с одной стороны международный опыт и экспертиза позволяют оказывать услуги высочайшего качества, с другой стороны – мы больше не связаны глобальными ограничениями и гибки в ценовой политике и принятии решений», – заявил Паскаль Гэ, генеральный директор компании ГРИС Пауэр.

Справка о компании:

История успеха компании начинается в 2009 году с создания одной из первых энергосервисных компаний в России Fenice Rus, входящей в группу Électricité de France (EDF), сразу после принятия ФЗ №261 об энергосбережении.

Используя колоссальный международный опыт в области энергосервиса, инновационные разработки и профессиональные компетенции, компания с 2009 года реализовала ряд крупномасштабных проектов по повышению энергетической эффективности предприятий промышленного сектора РФ на базе перфоманс-контрактов и по модели BOO(T) – строительство, владение, эксплуатация, (передача в собственность).

С сентября 2016 года Fenice Rus становится частью Dalkia Groupe EDF, ведущего поставщика энергетических услуг для государственного и промышленного секторов во Франции, США, Великобритании и Польши. Dalkia – еще одна дочерняя компания группы Électricité de France (EDF), насчитывающая 17 000 сотрудников.

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