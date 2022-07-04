Мероприятия по лесовосстановлению проводит ООО «Транснефть — Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» в рамках экологической деятельности в 2022 году высадило около 140 тыс. деревьев в Ленинградской и Новгородской областях.

Мероприятия по лесовосстановлению выполнены в соответствии с требованиями федерального законодательства и проводились после завершения строительно-монтажных работ на объектах линейной части трубопроводов.

Общая площадь территорий, где проводилось лесовосстановление, – более 62 га. В Ленинградской области высажено 31 тыс. штук сосны, а в Новгородской – 107 тыс. саженцев ели.

Мероприятия по лесовосстановлению компания реализует на регулярной основе. За весь прошлый год в регионах ведения производственной деятельности было высажено порядка 85 тыс. саженцев сосны и 323 тыс. саженцев ели.

Защита окружающей среды и обеспечение высокого уровня безопасности производственных объектов – в числе основополагающих принципов работы ООО «Транснефть – Балтика». Ведется регулярный мониторинг состояния воздуха, вод и почвы рядом или на производственных объектах, внедряется новое оборудование, повышающее экологическую безопасность.