Метавселенные — новый ИТ-медиатренд 2021 года

Портал ICT.Moscow подвел итоги упоминаемости технологий и технонаправлений в российских СМИ за 2021 год. Новым заметным медиатрендом в прошлом году стали метавселенные, которые сменили в информационной повестке тему COVID-Tech. Во втором полугодии выросла частота упоминаний беспилотников, а к концу года стало заметно больше упоминаний метавселенных и ассоциированных с ними технологий — искусственного интеллекта (ИИ), виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), блокчейна. Самыми упоминаемыми технологиями и технонаправлениями прошедшего года стали: ИИ, 5G, беспилотные автомобили и дроны, VR/AR, блокчейн.

Общее количество упоминаний технологий и технонаправлений, вошедших в мониторинг ICT.Moscow, за 2021 год выросло на 16,9% по сравнению с 2020 годом.

Топ-5 технологий и технонаправлений по упоминаниям в русскоязычных СМИ и динамика в цифрах (тыс.).

Технология или технонаправление 2019 год Поз. 2020 год(Δ к 2019) Поз. 2021 год(Δ к 2020) Поз. ИИ 217,9 1 201,1 (-7,7%) 1 242,2 (+20,4%) 1 Беспилотники 164 2 116,7 (-28,8%) 3 149 (+27,7%) 2 5G 83,8 4 117,5 (+40,2%) 2 108,7 (-7,5%) 3 VR/AR 99,3 3 85,9 (-13,5%) 4 105,1 (+22,4%) 4 Блокчейн 52,3 8 60,4 (+15,5%) 5 83,8 (+38,7%) 5

Новым заметным медиатрендом стали метавселенные. Активный рост начался в октябре, с новости о переименовании Facebook в Meta и планах о создании виртуального пространства, где пользователи смогут перемещаться в другие виртуальные миры, покупать и продавать товары, работать, жить и отдыхать. Интерес к теме рос в том числе за счет заявления Германа Грефа, который в ноябре 2021 года среди важнейших современных технонаправлений назвал метавселенные, а также ноябрьской новости от властей Сеула, предложивших новую концепцию оказания госуслуг в метавселенной.

С популяризацией метавселенных выросло число упоминаний, ассоциированных с ними технологий — тех, которые будут активно применяться в этой концепции: ИИ, VR/AR, блокчейн.

Технологии продолжают активно обсуждаться и вне контекста метавселенных.

Повестка ИИ была заметна благодаря утверждению дорожной карты развития ИТ-отрасли в сентябре, где фигурирует в том числе и эта технология, а также принятию Национального кодекса этики в октябре.

Заметный рост во втором полугодии показали беспилотники, особенно часто они упоминались в августе (15,9 тыс. раз — максимум за последние два года) и сентябре (14,6 тыс.). Во многом это связано с активностями Яндекса — выкупом профильных долей у Uber и планами по запуску беспилотных такси в Москве. Среди других заметных информационных поводов можно выделить сентябрьскую новость о создании запретных зон для беспилотных автомобилей в России и развитие проекта по запуску грузовых беспилотников на трассе М-11.

5G по-прежнему входит в тройку наиболее упоминаемых технотрендов в русскоязычных СМИ. Одним из наиболее заметных летних инфоповодов стала июльская новость о том, что Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира, где в том числе оценивалась адаптированность к новым экономическим вызовам, что подразумевает пилотные 5G-зоны. В декабре связь нового поколения широко освещалась в контексте заявления Сергея Собянина о строительстве сети 5G в Москве в 2022 году, а также запуска первого в России медицинского 5G-полигона на базе Боткинской больницы в Москве.

VR/AR был представлен новыми кейсами, один из самых заметных в СМИ — испытания экипажа с помощью виртуальной реальности в рамках международного эксперимента SIRIUS-2021 для будущей научной миссии.

Блокчейн был заметен в информационном поле и в сентябре, когда широко обсуждалась перспектива внедрения цифрового рубля.

Ссылка на данные: https://ict.moscow/projects/mediatrends/2021/