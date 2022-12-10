Метод легализации правды разработала психолог Юлия Ивлиева

Психолог Юлия Ивлиева познакомит участников с методом легализации правды и особенностями его применения.

Мероприятие пройдет 12 декабря в 18.00 на сцене Крокус Сити Холл. Главная тема — чеcтность. В ходе практики психолог Юлия Ивлиева установила, что очень часто причина многих жизненных проблем кроется в неверной интерпретации нашей психикой различных событий и предпосылок собственных действий. Для решения проблемы эксперт разработала собственный терапевтический инструмент — метод легализации правды. Он позволяет заново выстроить траекторию жизни и изменить её качество в лучшую сторону.

«Понимая, что многие сейчас переживают переломный момент, находятся в дисбалансе, я решила принести метод в массы. На мероприятии познакомлю с ним участников, проведу разборы, покажу причинно-следственные связи. Итогом станет массовая трансформация: они станут качественнее выстраивать свою жизнь, обретут точки опоры и стратегию развития через проработку личностных нюансов. Поэтому назвала формат «психотерапевтическим шоу», — рассказала Юлия Ивлиева, психолог и автор образовательных программ, которые через практики и медитацию позволяют решать многие жизненные проблемы.

В мероприятии примут участие 3 000 человек. Также будет вестись онлайн-трансляция, к которой можно присоединиться.

Вместе с Юлией Ивлиевой на сцене в этот день также выступят хип-хоп исполнитель Аркадий ISTOKIYA, финалист шоу Басты «Голос улиц» и ведущий радио Megapolis.fm Алекс Индиго, финалист проекта «Фабрика звёзд» Артём Иванов.

Подобное мероприятие Юлия Ивлиева проводит впервые. Однако ранее у неё уже был позитивный опыт организации многочасовых онлайн-сессий для нескольких тысяч зрителей. Идея офлайн-встречи родилась год назад. После тщательной подготовки эксперт решила воплотить её в жизнь. Три недели ушло на реализацию. Но на регулярной основе такое мероприятие проводить психолог не планирует.