Международные совместные обязательства в уезде Баотин способствуют зеленым и цифровым инновациям для устойчивого развития 

Мир
19 декабря 2024

Реализация и действия: международная конференция по климату и здоровью состоялась 15–16 декабря 2024 года. Конференция была организована совместно Нинъюаньским институтом климата и устойчивого развития (Хайнань) и правительством уезда Баотин, что ознаменовало официальное открытие Китайско-европейской зоны зеленых и цифровых инноваций (Баотин), подчеркнув ключевую веху в решении проблем изменения климата и здравоохранения для устойчивого развития посредством глобального сотрудничества и комплексных инноваций.

В конференции приняли участие представители международных организаций, правительства, научных кругов и частного сектора, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Торговую палату Европейского союза, Arup, Total Energies, BWB, Датскую сельскохозяйственную ассоциацию и Пекинский университет. Обсуждения были сосредоточены на эффективном использовании зеленых и цифровых инноваций в направлениях стойкости к изменению климата, общественного здравоохранения и экономического развития.

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Г-н Се Чжэньхуа (Xie Zhenhua), первый Специальный посланник Китая по вопросам изменения климата, подчеркнул стратегическую потребность Китая в изучении инновационных решений и моделей зеленого перехода. Он призвал к углублению международного сотрудничества по защите климата и здоровья в ключевых областях, включая модели устойчивого развития, переход к «зеленой» энергетике, взаимное признание углеродных стандартов и инновационные механизмы устойчивого финансирования.

Opening Remarks of Mr. Xie Zhenhua, China’s first Special Envoy on Climate Change

В своем видеообращении Администратор ПРООН Ахим Штайнер (Achim Steiner) подчеркнул потенциальное влияние этой инициативы. «Эта инициатива не только согласуется с 14-м пятилетним планом Китая, но и является примером модели зеленого развития и формирования стойкости, которая может послужить основой для малых островных развивающихся государств и не только», — отметил он.

Pre-recorded address of Mr. Achim Steiner, UNDP Administrator

В своем вступительном слове Постоянный представитель ПРООН в Китае г-жа Беата Транкманн (Beate Trankmann) подчеркнула неотложность инновационных решений. «Последствия изменения климата затрагивают не только окружающую среду. Они влияют на экономику, средства к существованию и здоровье людей во всем мире, — заявила она. — Мы надеемся, что решения, которые мы впервые внедряем здесь, в Баотине, для продвижения климатических действий и формирования стойкости, действительно способны дать важную аналитическую информацию для других районов Китая, а также малых островных развивающихся государств, которые имеют сходство с Хайнанем».

Opening Remarks of Ms. Beate Trankmann, UNDP Resident Representative in China

Представитель ВОЗ в Китае Мартин Тейлор (Martin Taylor,) в своем обращении подчеркнул неразрывную связь между климатом и здоровьем людей. Он также подчеркнул приверженность ВОЗ предоставлению поддержки странам в создании стойких к изменению климата и устойчивых систем здравоохранения, добавив: «Я совершенно доволен тем, что Зона сотрудничества в области зеленых цифровых инноваций Баотин имеет одной из целей создание стойких к изменению климата систем здравоохранения. Вместе мы сможем спасти жизни людей, предотвратить болезни, защитить нашу планету и построить более здоровое и справедливое общество».

Pre-recorded address of Martin Taylor, WHO Representative to China

Во время мероприятия также выступили со вступительными замечаниями и основными докладами г-н Фэн Фэй (Feng Fei), секретарь Комитета партии провинции Хайнань, г-н Чжэн Синьли (Zheng Xinli), бывший заместитель директора Отдела политических исследований ЦК КПК, г-н Чжан И (Zhang Yi), заместитель директора Китайского международного центра экономического и технического обмена (CICETE), Министерство торговли (MOFCOM), Китай, и г-н Му Керуй (Mu Kerui), секретарь Комитета партии автономного уезда Баотин Ли и Мяо.

Правительство провинции Хайнань объявило, что уезд Баотин станет главной витриной инициатив экологической цивилизации Китая. Уезд Баотин также разработал четкую дорожную карту по достижению углеродной нейтральности — достижение пика выбросов углерода в 2028 году и углеродной нейтральности в 2040 году, — которая сделает его первым уездом в Китае, достигшим углеродной нейтральности. Создав Инновационную лабораторию адаптации города к изменению климата (Climate Adaptive City Innovation Lab, CITY LAB), работающую в четырех основных областях (энергетика, здания, транспорт и экономика замкнутого цикла), уезд Баотин станет площадкой для пилотных проектов и внедрения глобальных инновационных продуктов и решений в области климата.

Одним из основных результатов конференции стало подписание Заявления о намерениях (SOI) между ПРООН, уездом Баотин, CICETE и Шэньчжэньским научно-исследовательским институтом чистых технологий в Хунхае. Это партнерство направлено на продвижение устойчивого развития в Китайско-европейской зоне зеленых и цифровых инноваций (Баотин) и изучение решений для повышения стойкости к изменению климата в островных и прибрежных районах и регионах. Оно также будет изучать стратегии управления финансовыми структурами, которые могут помочь направить больший объем финансирования на низкоуглеродную трансформацию и достижение двойной цели Китая в области сокращения выбросов углерода на 2030–2060 годы.

Signing of Statement of Intent among UNDP, Baoting County, CICETE, Shenzhen Honghai Clean Technology Research Institute

Также были представлены шесть крупных проектов сотрудничества между Китаем и ЕС, в том числе «Активное сотрудничество в сфере здравоохранения», «Обмен углеродными стандартами и сотрудничество в области взаимного признания», «Зеленая цифровая платформа управления углеродными выбросами», «Международный бизнес-центр» (Хайнань), «Сообщество будущего 1,5 °C» и «Новая зеленая цифровая инфраструктура».

Конференция также официально запустила инициативу Climate Challenge (Баотинский этап) — глобальную инициативу, предлагающую инновационные решения для достижения углеродной нейтральности, адаптированные к уникальным условиям проекта Баотин. Эта инициатива направлена на мобилизацию международного опыта и внедрение инновационных решений для преодоления проблем изменения климата и здравоохранения.

Для отражения ЦУР в Баотине Китайско-европейская зона зеленых и цифровых инноваций (Баотин) сосредоточена на трех ключевых направлениях: «Баотин с нулевым балансом выбросов углерода», «Здоровый Баотин» и «Инновационный Баотин». Эта структура направлена на гармонизацию экономического роста с защитой окружающей среды и социальным прогрессом, предлагая воспроизводимую модель для других прибрежных районов Китая, развивающихся стран и островных регионов, которые сталкиваются с аналогичными проблемами.

По завершении конференции участники подтвердили свою приверженность решению проблем изменения климата и здравоохранения посредством международного сотрудничества и инновационных решений, прокладывающих путь к более зеленому, здоровому и устойчивому будущему.

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