Международные совместные обязательства в уезде Баотин способствуют зеленым и цифровым инновациям для устойчивого развития 

Реализация и действия: международная конференция по климату и здоровью состоялась 15–16 декабря 2024 года. Конференция была организована совместно Нинъюаньским институтом климата и устойчивого развития (Хайнань) и правительством уезда Баотин, что ознаменовало официальное открытие Китайско-европейской зоны зеленых и цифровых инноваций (Баотин), подчеркнув ключевую веху в решении проблем изменения климата и здравоохранения для устойчивого развития посредством глобального сотрудничества и комплексных инноваций.

В конференции приняли участие представители международных организаций, правительства, научных кругов и частного сектора, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Торговую палату Европейского союза, Arup, Total Energies, BWB, Датскую сельскохозяйственную ассоциацию и Пекинский университет. Обсуждения были сосредоточены на эффективном использовании зеленых и цифровых инноваций в направлениях стойкости к изменению климата, общественного здравоохранения и экономического развития.

Г-н Се Чжэньхуа (Xie Zhenhua), первый Специальный посланник Китая по вопросам изменения климата, подчеркнул стратегическую потребность Китая в изучении инновационных решений и моделей зеленого перехода. Он призвал к углублению международного сотрудничества по защите климата и здоровья в ключевых областях, включая модели устойчивого развития, переход к «зеленой» энергетике, взаимное признание углеродных стандартов и инновационные механизмы устойчивого финансирования.

В своем видеообращении Администратор ПРООН Ахим Штайнер (Achim Steiner) подчеркнул потенциальное влияние этой инициативы. «Эта инициатива не только согласуется с 14-м пятилетним планом Китая, но и является примером модели зеленого развития и формирования стойкости, которая может послужить основой для малых островных развивающихся государств и не только», — отметил он.

В своем вступительном слове Постоянный представитель ПРООН в Китае г-жа Беата Транкманн (Beate Trankmann) подчеркнула неотложность инновационных решений. «Последствия изменения климата затрагивают не только окружающую среду. Они влияют на экономику, средства к существованию и здоровье людей во всем мире, — заявила она. — Мы надеемся, что решения, которые мы впервые внедряем здесь, в Баотине, для продвижения климатических действий и формирования стойкости, действительно способны дать важную аналитическую информацию для других районов Китая, а также малых островных развивающихся государств, которые имеют сходство с Хайнанем».

Представитель ВОЗ в Китае Мартин Тейлор (Martin Taylor,) в своем обращении подчеркнул неразрывную связь между климатом и здоровьем людей. Он также подчеркнул приверженность ВОЗ предоставлению поддержки странам в создании стойких к изменению климата и устойчивых систем здравоохранения, добавив: «Я совершенно доволен тем, что Зона сотрудничества в области зеленых цифровых инноваций Баотин имеет одной из целей создание стойких к изменению климата систем здравоохранения. Вместе мы сможем спасти жизни людей, предотвратить болезни, защитить нашу планету и построить более здоровое и справедливое общество».

Во время мероприятия также выступили со вступительными замечаниями и основными докладами г-н Фэн Фэй (Feng Fei), секретарь Комитета партии провинции Хайнань, г-н Чжэн Синьли (Zheng Xinli), бывший заместитель директора Отдела политических исследований ЦК КПК, г-н Чжан И (Zhang Yi), заместитель директора Китайского международного центра экономического и технического обмена (CICETE), Министерство торговли (MOFCOM), Китай, и г-н Му Керуй (Mu Kerui), секретарь Комитета партии автономного уезда Баотин Ли и Мяо.

Правительство провинции Хайнань объявило, что уезд Баотин станет главной витриной инициатив экологической цивилизации Китая. Уезд Баотин также разработал четкую дорожную карту по достижению углеродной нейтральности — достижение пика выбросов углерода в 2028 году и углеродной нейтральности в 2040 году, — которая сделает его первым уездом в Китае, достигшим углеродной нейтральности. Создав Инновационную лабораторию адаптации города к изменению климата (Climate Adaptive City Innovation Lab, CITY LAB), работающую в четырех основных областях (энергетика, здания, транспорт и экономика замкнутого цикла), уезд Баотин станет площадкой для пилотных проектов и внедрения глобальных инновационных продуктов и решений в области климата.

Одним из основных результатов конференции стало подписание Заявления о намерениях (SOI) между ПРООН, уездом Баотин, CICETE и Шэньчжэньским научно-исследовательским институтом чистых технологий в Хунхае. Это партнерство направлено на продвижение устойчивого развития в Китайско-европейской зоне зеленых и цифровых инноваций (Баотин) и изучение решений для повышения стойкости к изменению климата в островных и прибрежных районах и регионах. Оно также будет изучать стратегии управления финансовыми структурами, которые могут помочь направить больший объем финансирования на низкоуглеродную трансформацию и достижение двойной цели Китая в области сокращения выбросов углерода на 2030–2060 годы.

Также были представлены шесть крупных проектов сотрудничества между Китаем и ЕС, в том числе «Активное сотрудничество в сфере здравоохранения», «Обмен углеродными стандартами и сотрудничество в области взаимного признания», «Зеленая цифровая платформа управления углеродными выбросами», «Международный бизнес-центр» (Хайнань), «Сообщество будущего 1,5 °C» и «Новая зеленая цифровая инфраструктура».

Конференция также официально запустила инициативу Climate Challenge (Баотинский этап) — глобальную инициативу, предлагающую инновационные решения для достижения углеродной нейтральности, адаптированные к уникальным условиям проекта Баотин. Эта инициатива направлена на мобилизацию международного опыта и внедрение инновационных решений для преодоления проблем изменения климата и здравоохранения.

Для отражения ЦУР в Баотине Китайско-европейская зона зеленых и цифровых инноваций (Баотин) сосредоточена на трех ключевых направлениях: «Баотин с нулевым балансом выбросов углерода», «Здоровый Баотин» и «Инновационный Баотин». Эта структура направлена на гармонизацию экономического роста с защитой окружающей среды и социальным прогрессом, предлагая воспроизводимую модель для других прибрежных районов Китая, развивающихся стран и островных регионов, которые сталкиваются с аналогичными проблемами.

По завершении конференции участники подтвердили свою приверженность решению проблем изменения климата и здравоохранения посредством международного сотрудничества и инновационных решений, прокладывающих путь к более зеленому, здоровому и устойчивому будущему.