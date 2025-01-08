Международный аэропорт Хамад сообщил о рекорде в 2024 году 

Международный аэропорт Хамад (DOH) достиг значительных показателей в 2024 году, обслужив 52,7 миллиона пассажиров, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Аэропорт продолжает укреплять свою роль в качестве ключевого глобального хаба для авиакомпаний и пассажиров. Движение воздушных судов также выросло до 279 000, что на 10% больше, чем в предыдущем году, в то время как в общей сложности было обработано 2,6 миллиона тонн грузов, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, аэропорт обработал 41,3 миллиона единиц багажа, что отражает увеличение эффективности обработки багажа на 10%.

Согласно отчету Международного совета аэропортов (ACI) за 2024 год, Международный аэропорт Хамад был аэропортом с самым высоким рейтингом на Ближнем Востоке по подключенности, предоставляя пассажирам одни из лучших вариантов стыковок благодаря своим отмеченным наградами объектам.

В 2024 году Международный аэропорт Хамад принимал более 4 миллионов пассажиров каждый месяц, что отражает его способность эффективно управлять большими объемами. Местный пассажиропоток вырос на 16% — впервые больше, чем трансферный трафик — благодаря растущей привлекательности Дохи как туристического направления и совместным усилиям с Qatar Tourism по привлечению чартерных услуг. Примечательно, что аэропорт обслужил более 12 миллионов пассажиров из одной точки в другую.

В 2024 году аэропорт расширил свою глобальную сеть до 197 направлений, при этом 55 авиакомпаний выполняли рейсы из международного аэропорта Хамад, включая новых партнеров, таких как China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, Japan Airlines, Garuda Indonesia и Akasa Air. Авиакомпания Qatar Airways добавила в свою сеть многочисленные направления, включая Осаку, Гамбург, Лиссабон и Торонто.

Объемы пассажирских перевозок показали сильный рост как на восточном, так и на западном рынках. Трафик в Китай вырос на 87%, в то время как развивающиеся рынки в Азии, такие как Индонезия, Малайзия и Вьетнам, также продемонстрировали устойчивый рост. Зрелые европейские рынки, включая Великобританию, Германию, Испанию и Францию, достигли двузначного роста, усилив глобальную привлекательность аэропорта.

Хамад Али Аль-Хатер (Hamad Ali Al-Khater), главный операционный директор международного аэропорта Хамад, прокомментировал: «Наши рекордные достижения подчеркивают наше видение превращения Катара в ведущий мировой хаб по подключаемости, торговле и туризму. Эти результаты подчеркивают нашу операционную эффективность, последовательное стремление к инновациям и непоколебимую приверженность обеспечению исключительного обслуживания пассажиров, что в очередной раз принесло нам награду Skytrax World Best Airport Award в 2024 году.

В ноябре и декабре 2024 года пассажиропоток Международного аэропорта Хамад из одной точки в другую превзошел показатели во время Чемпионата мира по футболу 2022 года, что подчеркивает растущую известность Дохи как главного пункта назначения. Поскольку мы отмечаем нашу 10-ю годовщину, мы посвящаем себя следующей главе — улучшению инфраструктуры благодаря увеличению количества выходов для удобства пассажиров до середины 2025 года, укрепляя глобальные партнерские отношения и способствуя экономическому росту Катара».