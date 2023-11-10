Международный конкурс коротких видео «Перспектива общего будущего» пригласил поделиться историями, связанными с инициативой «Пояс и путь»

Международный конкурс коротких видео «Перспектива общего будущего» (Vision for a Shared Future), проводимый при спонсорской поддержке агентства видеоновостей CCTV (CCTV+), пригласил организации СМИ и практических специалистов со всего мира поделиться трогательными историями, связанными с инициативой «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI), направленной на создание «пояса развития», который принесет пользу всему миру, и строительство «дороги к счастью» для всех стран.

Со всего мира были собраны 273 работы от 96 организаций и частных лиц из 50 стран и регионов, представленные на 16 разных языках. Отобранные работы были разделены на четыре категории, включая 21 истории о выдающемся Шелковом пути, 16 историй о выдающемся общении в рамках Шелкового пути, 12 историй о выдающихся участниках строительства Шелкового пути и 12 историй о выдающейся молодежи Шелкового пути.