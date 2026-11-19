С начала реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» к ноябрю 2026 года переселено более 173 тысяч человек, живших в аварийных домах общей площадью более 3 млн квадратных метров. Четыре года подряд ввод жилья в стране превышал 100 млн квадратных метров ежегодно. Вице-президент Национального объединения строителей, депутат Государственной Думы Антон Мороз подчеркивает: «Высокие результаты сочетаются с главной целью — превратить значительные государственные инвестиции в реальное улучшение качества жизни людей».

Вопрос инфраструктуры стал центральным на расширенном совместном заседании профильных комитетов Государственной Думы 9 ноября 2026 года. Мероприятие прошло в рамках подготовки к «правительственному часу» по ходу реализации нацпроекта. В нём приняли участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Дмитрий Ядров и аудитор Счётной палаты Наталья Трунова. Модератором выступил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Инфраструктура для обычного человека — не абстрактные цифры, а качество жизни: отремонтированная дорога, тёплый дом, благоустроенный сквер. Для меня принципиально важно, чтобы реализация таких масштабных проектов шла чётко, прозрачно и с ощутимой отдачей для наших граждан», — отметил Антон Мороз, принявший участие в заседании.

Участники встречи рассмотрели конкретные шаги по улучшению эффективности проекта. Они проанализировали результаты работы механизмов инфраструктурных кредитов: эти механизмы ввели в эксплуатацию 48 миллионов квадратных метров жилья и создали 235 тысяч рабочих мест. Особое внимание уделили сокращению административных барьеров: количество документов для застройщиков уменьшено более чем вдвое, а срок инфраструктурного цикла сократили до 1235 дней. Также обсудили развитие типового проектирования социальных объектов и создание цифровой вертикали для управления строительным комплексом.

Как вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз отстаивает снижение административного давления и сокращение инвестиционно-строительного цикла, которые позволяют существенно экономить средства в жилищном строительстве. В 2025 году он подчёркивал, что каждый день простоя оборачивается прямыми финансовыми потерями. Мороз отмечал, что за предыдущие пять лет число обязательных документов уже сократилось почти вдвое — с 1168 до примерно 600, а сроки типовых проектов уменьшились с 2181 до 1250 дней.

По оценке депутата, системный контроль и дальнейшее устранение избыточных процедур позволят добиться того, чтобы каждый вложенный рубль работал на конкретный результат — комфорт, безопасность, улучшение качества жизни людей.