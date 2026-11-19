В День экономиста, в историческом зале столичного отеля «Метрополь» состоялось XI Всероссийское экономическое собрание, объединившее более 3800 участников из 73 регионов России и зарубежных стран. В работе Собрания приняли участие ведущие ученые, эксперты, представители комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, администраций субъектов РФ, министерств, ведомств, экономических вузов, деловых, общественных и молодежных объединений. Приветствия организаторам и участникам Собрания направили представители федеральных и региональных органов власти, в том числе министр экономического развития РФ М.Г. Решетников, министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков и министр иностранных дел РФ С.В. Лавров.

Программа мероприятия включала научно-экспертную сессию, представление итогов просветительских проектов и церемонию награждения. В торжественной части президент Вольного экономического общества России, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор С.Д. Бодрунов вручил Фонду Юрия Лужкова Серебряную медаль ВЭО России за вклад в экономическое просвещение и продолжение просветительской работы Ю.М. Лужкова.

Президент ВЭО России напомнил о том, что Юрий Михайлович был почётным президентом Вольного экономического общества Москвы, на протяжении многих лет сотрудничал с ВЭО России и внёс значительный вклад в его возрождение. В своих научных трудах Юрий Михайлович анализировал экономические реформы в России, опираясь на опыт государственного управления. В 2005 году он вошёл в число первых лауреатов Большой золотой медали Вольного экономического общества России.

На Собрании были подведены итоги десятого Всероссийского экономического диктанта, проведённого при участии Фонда Юрия Лужкова и Российского исторического общества. Юбилейный Экономический диктант состоялся 14 октября во всех регионах России и в 18 зарубежных странах. Впервые площадки диктанта открылись в Объединённых Арабских Эмиратах, Колумбии, на Кубе и в Камбодже. В акции приняли участие 473 211 человек, что стало рекордом за всю историю проекта. К 90-летию со дня рождения Ю.М. Лужкова часть заданий диктанта посвятили его деятельности.

«Для Фонда Юрия Лужкова поддержка Всероссийского экономического диктанта является продолжением многолетнего сотрудничества, направленного на развитие образования, просвещения и популяризацию экономических знаний. Юрий Михайлович был убеждён, что сильная экономика начинается с качественного образования и понимания того, как устроены общественные и хозяйственные процессы. В год 90-летия со дня его рождения Фонду особенно важно продолжать сотрудничество с Вольным экономическим обществом России и поддерживать проекты, которые помогают молодым людям расширять кругозор, лучше ориентироваться в современных экономических реалиях и формировать культуру ответственного принятия решений», — отметила Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова.

В рамках акции ВЭО России при поддержке Фонда Юрия Лужкова традиционно проводит конкурс среди студентов «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта». В 2026 году на конкурс поступило более 350 вопросов. Победителями стали Валерия Куликова, студентка Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, Николай Орлов, студент Херсонского государственного педагогического университета и Рамин Алиев, студент Смоленского филиала РАНХиГС.

Ежегодный специальный приз Фонда Юрия Лужкова, которым отмечают самого молодого победителя конкурса, получил Рамин Алиев, предложивший участникам диктанта ответить на вопрос «В каком году и кем был официально утверждён графический символ российского рубля?» Правильный ответ: Банк России утвердил этот знак в 2013 году по итогам открытого общественного голосования. Награду на XI Всероссийском экономическом собрании победителю вручил директор Фонда Геннадий Теребков.

В 2026 году 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова отмечается на государственном уровне. Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ «О праздновании 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова». По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина сформирован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования под председательством Министра культуры РФ О.Б. Любимовой. Вольное экономическое общество России также приняло участие в научной программе юбилейного года. К 90-летию со дня рождения Ю.М.Лужкова были приурочены две пленарные конференции VIII Московского академического экономического форума, организованного ВЭО России совместно с Российской академией наук.