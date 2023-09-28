Международный жилищный конгресс пройдет в Москве в Центре международной торговли

Московский Международный жилищный конгресс – крупнейшее деловое событие в сфере недвижимости. В этом году он пройдёт с 16 по 20 октября и охватит важнейшие сегменты рынка недвижимости: жилищное строительство, риэлторский бизнес, коммерческая недвижимость, ипотечное кредитование, информационные ресурсы, многие другие.

Планируется 350 мероприятий: выставка, мастер-классы, семинары по целому ряду важнейших тем, на которых своим опытом, новыми методами ведения бизнеса, инновационными стратегиями, юридическими особенностями поделятся крупнейшие игроки этого сегмента рынка. Будут освещены многие темы и получены ответы на возникшие вопросы.

В зале Центра международной торговли 19 октября на семинаре «Сделки с недвижимостью в семейном праве: от маткапитала до брачного договора» с темой «Раздел недвижимости при разводе: нестандартные случаи, изъяны брачного договора» выступит адвокат с 20-летней юридической практикой, председатель коллегии адвокатов и партнёр Группы Победа Елена Финогенова. Важная и волнующая многих тема будет раскрыта через разбор реальных кейсов ее многолетней юридической практики.

На фото: Елена Финогенова, председатель коллегии адвокатов и партнёр Группы Победа