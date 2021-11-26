МФК N’ICE LOFT от COLDY стал победителем Urban Awards 2021

Москва, 25 ноября – Инновационный многофункциональный комплекс N’ICE LOFT от компании COLDY победил в номинации «Премьеры года» XIII Московской премии Urban Awards 2021.

Одержать победу в одном из самых авторитетных девелоперских конкурсов позволило следование прогрессивному тренду по объединению на одной локации апарт-пространств и комплексной спортивной инфраструктуры, отмечают в COLDY.

«Мы создавали проект N’ICE LOFT, как функционально целостную локацию для будущих чемпионов, пространство, каждая деталь которого открывает двери в большой спорт, и высокая оценка уже третьей по счету профессиональной премии позволяет убедиться, что нам удалось сделать это качественно», – прокомментировал победу коммерческий директор компании COLDY Максим Каварьянц.

МФК N’ICE LOFT возводится на границе Таганского и Нижегородского районов Москвы в непосредственной близости к ЦАО. При общей площади в 121 тыс. кв. м, апарт-пространства занимают семь корпусов этажностью от 4 до 21 этажа, соседствующих с беспрецедентной по масштабу и качеству реализации спортивной инфраструктурой.

Физкультурно-оздоровительный центр N’ICE SPORT – первый элемент масштабной спортивной инфраструктуры – спроектирован по «зеленому» стандарту BREEAM. На площади свыше 14 тыс. кв. м созданы условия для круглогодичных занятий сквошем, хореографией, а также хоккеем и фигурным катанием, для которых на территории ФОЦ запроектировано две ледовые арены.

Благодаря ледогенераторам немецкого производства, современным бортам и учету еще множества технических нюансов ледовые арены N’ICE LOFT позволяют проводить профессиональные тренировки команд уровня Континентальной хоккейной лиги.

«Основу концепции N’ICE LOFT составляет не только коммерческая эффективность проекта. Мы пошли нетривиальным для современного девелопмента путем и создали инфраструктурное решение на основе потребностей района и особенно прилегающих территорий. И как результат – проект обогатился объектами с высокой социальной составляющей, отвечающей запросу и потенциальных покупателей, и населения района, а также Москвы в целом», – добавляет Максим Каварьянц.

В результате COLDY удалось создать спортивный объект, который уже сейчас привлекает внимание звезд хоккея и ряда других видов спорта, в качестве постоянной площадки для собственных школ.

С западной стороны комплекса расположится еще один элемент кластера – спортивный парк N’ICE PARK площадью 6,3 тыс. кв.м, в создании которого принимает участие один из транснациональных лидеров мировой спортивной индустрии. Эта зона будет открыта для всех желающих, которые под руководством аттестованных тренеров смогут заниматься футболом, скейтбордингом, функциональными тренировкам и бегом.

Авторами архитектурного решения N’ICE LOFT выступило бюро Apex, которые выдержали экстерьерные и интерьерные модели в стилистике неолофта. Дизайн-концепт фасада комплекса базируется на объединении множества облицовочных материалов, динамической подсветке, которая подчеркивается разновысотностью корпусов.

Победа в Urban Awards пополнила копилку наград N’ICE LOFT. Полноту и качество проработки спортивного кластера ранее оценило жюри проводимой при поддержке Минспорта РФ премии SportsFacilities – N’ICE LOFT признан «Лучшим спортивным объектом – открытием года». Также комплекс победил в номинации «Апартаменты № 1» премии Рекорды рынка недвижимости-2021.

Справка о компании

COLDY – девелоперская компания, реализующая объекты недвижимости с 2003 года. Ключевые направления деятельности – инвестиции в недвижимость, девелопмент и управление недвижимостью. Компания COLDY создает многофункциональные офисные, торговые и жилые комплексы бизнес-, премиум- и элитного классов по проектам ведущих российских и европейских архитекторов.

Официальный сайт компании — www.coldy.ru