MFSG, поставщик систем AMHS, покажет новейшую систему OHT v4.0 на SEMICON Europa 2023

Мир
8 ноября 2023

Компания MFSG Pte Ltd (MFSG), головной офис которой находится в Шанхае и которая известна своим опытом в сфере автоматизированных систем перемещения материалов (Automated Material Handling System, AMHS), недавно объявила о своем участии в выставке SEMICON Europa 2023. В период с 14 по 17 ноября в выставочном центре Neue Messe München, в Мюнхене, Германия, компания MFSG воспользуется этим мероприятием, чтобы представить свои решения AMHS на выставочном стенде B1659 для европейского рынка, а также подчеркнуть приверженность компании расширению на всей территории Европы.

Выставка SEMICON Europa 2023 пройдет параллельно с выставкой Productronica в Мюнхене и представляет собой одно из основных глобальных отраслевых мероприятий, привлекая специалистов в области производства электронных изделий со всего мира. В отрасли выставка SEMICON знаменита своей решающей ролью в определении тенденций и мировых стандартов.

Компания MFSG превратилась из поставщика продуктов AMHS в поставщика системного уровня, который способен предлагать полные решения AMHS «под ключ», обеспечить серийное производство, реализовывать проекты и гарантировать надежные поставки. AMHS — это сложная автоматизированная система перемещения материалов, играющая важную роль в автоматизации заводов. Она позволяет обеспечить автоматизированное перемещение материалов между производственными линиями на фабриках полупроводниковых пластин без образования пыли, снижает уровень вибраций в процессе перемещения, отвечает требованиям прецизионного производства полупроводников и повышает эффективность полупроводникового производства.

На переднем плане в центре презентации MFSG будет представлена инновационная модель OHT v4.0. Потолочная транспортная система (Overhead Transport system, OHT) действует как автоматизированная магистраль для перемещения материалов в пределах производственных объектов. Стратегически размещенные потолочные рельсы обеспечивают быстрое перемещение материалов, устраняя необходимость ручного вмешательства, сокращая вероятность ошибок и повышая общую эффективность производства. Модель OHT v4.0 является новейшей в этой линейке и содержит заметные усовершенствования. Она повышает максимальную скорость до 5 м/с (значительное повышение по сравнению с 3,5 м/с на предыдущей модели), что делает ее лидером в отрасли. Кроме того, ее конструкция позволяет использовать разные типы транспортировочных приспособлений, обеспечивая дополнительную универсальность системы. Гости выставки SEMICON смогут подробно рассмотреть систему OHT v4.0 в детальной видеопрезентации, демонстрирующей функции и преимущества изделия.

Компания MFSG является комплексным поставщиком решений AMHS, то есть помимо системы OHT v4.0, фирма представит несколько других решений, включая программное обеспечение для AMHS, системы транспортировки материалов и системы удаления отходов. Каждое изделие и решение предназначено для удовлетворения разнообразных и меняющихся потребностей полупроводниковой отрасли.

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