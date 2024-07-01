Mibro выпустила смарт-часы Lite3 Pro

Комания Mibro, бренд компании ZhenShi Information Technology Co., Ltd, выпустила смарт-часы Lite3 Pro. 1,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Ultra-HD обеспечивает исключительную четкость изображения даже на улице при ярком свете. Они оснащены функцией AOD (постоянно включенный дисплей) и датчиком света, который поддерживает 255 уровней адаптивной яркости экрана.

Для любителей фитнеса часы Mibro Lite3 Pro являются профессиональным спортивным компаньоном, предлагающим 150 спортивных режимов и 18 профессиональных алгоритмов для широкого спектра тренировок. Их 10-осевой датчик движения обеспечивает детальное отслеживание движений, а алгоритм SeekBeats предлагает глубокий анализ данных после тренировки. Часы обладают водонепроницаемостью 5 атм и специализированными плавательными режимами.

Кроме того, смарт-часы предлагают функцию вызова одним движением без помощи рук. Она позволяет пользователю отвечать на звонки простым жестом, обеспечивая бесперебойную связь, будь то на работе или на тренировке.

«Наша цель при разработке Mibro Lite3 Pro состояла в том, чтобы создать смарт-часы, которые целостно интегрируются в жизнь наших пользователей, — сказал Бин Джи (Bin Ji), директор по продуктам Mibro. — Благодаря передовым функциям мониторинга состояния здоровья и стильному дизайну часы Mibro Lite3 Pro идеально подходят тем, кто стремится к балансу своей профессиональной и личной жизни».

Часы Mibro Lite3 Pro обладают функцией комплексного мониторинга состояния здоровья, точно отслеживающей частоту сердечных сокращений, измеряющей уровень кислорода в крови, определяющей стресс и помогающей выполнять дыхательные упражнения. Для дополнительного удобства часы имеют функцию отслеживания физиологического цикла, что делает их полезным спутником для женщин-пользователей. Часы Mibro Lite3 Pro станут доступны для покупки по всему миру с июля 2024 года.