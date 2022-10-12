Михаил Гуцериев оказал помощь детскому саду в Краснодарском крае

Основанный известным российским предпринимателем и меценатом Михаилом Гуцериевым Благотворительный фонд «САФМАР» продолжает оказывать помощь дошкольным учреждениям. В этот раз получателем помощи фонда стал детский сад №34 в пос. Афипский Северского района (Краснодарский край).

В итоге практически половина детсадовского двора была заставлена упаковками с игрушками. По словам заведующей детсадом №34 Валентины Титовой, полученные детьми игрушки на любой вкус – куклы и машинки, коляски и конструкторы, всего около 150 подарков. Причем большинство игрушек – крупные, из тех, которыми дети играют как в помещении, так и на улице. Теперь на всех 12 участках детсада имеются новые функциональные игрушки.

А зная, как порой безжалостно дети пользуются игрушками, сотрудниками фонда при закупке подарков предпочтение отдавалось игрушкам не только ярким и привлекательным, но и высококачественным, выносливым, надёжным. Таким параметрам соответствует продукция белорусских производителей, неоднократно подтвердившая свою «выносливость».