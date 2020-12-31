Михаил Романов принял участие в награждении участников патриотического проекта «Колпино. Наследники Победы»

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в рамках церемонии чествования лауреатов проекта «Колпино. Наследники Победы» наградил его организаторов и участников благодарностями и подарками.

Инициатором проекта выступил колпинский подростково-молодежный клуб «Z». В акции приняли участие девять команд: молодежные клубы района, команды Академии промышленных технологий, Ижорского политехнического лицея, Центра содействия семейному воспитанию № 9 и др. Проект стартовал в 9 декабря 2019 года, в День Героев Отечества. В блиндаже-музее Невского Спасательного центра ветераны вручили командирам девяти отрядов приказы, и уже к Новому Году первое задание было выполнено: собраны материалы о родных – участниках Великой Отечественной войны и написаны эссе, лучшие из которых были опубликованы в районной прессе. В январе команды прошли испытания в историческом квесте памяти героя Советского Союза Алексея Тазаева и побывали на мемориалах Зеленого пояса Славы, а также в музее «Дорога жизни». В феврале участники проекта прошли урок мужества «Колпино – город-фронт» и праздник спорта, посвященный Дню защитника Отечества. В апреле и мае эпидемическая ситуация продиктовала новые формы работы: юные патриоты малыми группами записывали песни или стихотворения о Великой Победе и размещали их в социальных сетях, убирали территории у воинских захоронений, с соблюдением правил эпидемической безопасности поздравляли колпинских ветеранов с Днем Победы. 25 октября участники проекта «Наследники Победы 2020» приняли участие в военно-полевых сборах. При финансовой поддержке колпинского муниципалитета на полигоне войсковой части в Красном Селе были проведены занятия по сборке-разборке автомата, стрельбе, метанию гранаты, а также марш-бросок на БТРе и т.д.

Поздравляя организаторов и участников проекта с его успешным завершением, Михаил Романов поблагодарил их за интерес к истории Великой Отечественной войны и за сохранение памяти о защитниках Родины.

— Со Дня Победы 9 мая 1945 года минуло уже 75 лет. Новые поколения знают о событиях Великой Отечественной войны только из учебников и фильмов. Но, к счастью, эта память не прерывается, и слава героев не меркнет, в том числе и благодаря таким проектам, как «Колпино. Наследники Победы» и его участникам, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий отметил именными благодарностями и памятными подарками 13 юных участников акции, а также авторов проекта, руководителей команд и волонтеров, оказывавших содействие в проведении мероприятий. Обращаясь к организаторам акции «Колпино. Наследники Победы», Михаил Романов сказал:

— Передавая новым поколениям знания об истории страны и подвигах, совершенных для защиты Родины, мы прививаем молодым людям патриотическое мировоззрение. Прекрасно, что в Колпино есть энтузиасты с организаторскими и творческими способностями, которые находят все новые и новые формы для патриотической работы с молодежью, понимают ее вкусы, знают, как увлечь молодых людей историей нашей страны и Великой Победы. В мирное время это тоже можно считать вкладом в защиту нашей Родины, так как воспитывая патриотов, мы тем самым укрепляем суверенитет нашей страны, обеспечиваем ее стабильное будущее. Большое спасибо вам за эту работу, за ваши энтузиазм и душевный подъем, которыми вы заражаете молодых людей, передавая им свои знания, понимание истории Отечества, любовь к Родине, – сказал Михаил Романов.