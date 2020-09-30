Михаил Романов провел личный прием жителей Санкт-Петербурга в Общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел личный прием граждан в Общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Санкт-Петербурге.

Вопросы, с которыми обратились жители к парламентарию, касались трудовых правоотношений, улучшения жилищных условий, мер социальной поддержки, бездействия правоохранительных органов. К депутату обратились обманутые пайщики жилого комплекса «Дивный Яр». Руководитель инициативной группы рассказала, что на протяжении 7 лет пайщики ЖСК пытаются восстановить кооператив в деревне Старая, Всеволожского района Ленинградской области, в строительство которого вложили свои средства. По информации граждан средства были похищены и не направлены в строительство. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но ход его расследования не сдвинулся с «мертвой точки».

«Необходимо провести комплексную проверку по данному инциденту. Окончательное решение как будут достроены дома до сих пор не принято, а выход из ситуации нужно найти в кратчайшие сроки. Со своей стороны, я обращусь к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и к Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять ход расследования на личный контроль», — прокомментировал Михаил Романов.

Также парламентарий ответил на вопросы заявителей о последних изменениях в законодательстве в сфере предоставления социальных льгот федерального и регионального уровня, предоставил посетителям общественной приемной Дмитрия Медведева разъяснения о изменениях, которые внесла пандемия в жизнь общества.

«Важная задача не оставлять граждан один на один с возникшей проблемой. Личный прием – один из наиболее эффективных способов работы с заявителями. Взаимодействие с избирателями позволяет выявить наиболее острые нужды, оказать адресную помощь и способствует разработке необходимых законодательных инициатив, а для петербуржцев это возможность напрямую обратиться к органам государственной власти за поддержкой в трудной жизненной ситуации», — отметил Михаил Романов.