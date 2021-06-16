Михаил Романов встретился с молодежью и вручил сертификаты выпускникам курсов государственного и муниципального управления

Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов встретился с Молодежным советом Невского района Санкт-Петербурга, а также принял участие в торжественной церемонии вручения сертификатов слушателям курса: «Государственное и муниципальное управление». Курсы были организованы впервые по инициативе Молодежного совета при Администрации Невского района. Получить дополнительное образование могли все желающие в возрасте от 14 до 30 лет абсолютно бесплатно. Мероприятие состоялось на молодежной площадке «Наш этаж» на улице Бабушкина.

В рамках курса слушатели познакомились с государственным устройством России, прослушали лекции о принципе разделения властей, о структуре органов власти, системе работы государственных учреждений. Особый курс лекций был посвящен последним поправкам в Конституцию РФ. Каждое занятие было организовано в формате «диалога на равных» с участием представителей исполнительной и законодательной ветвей власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления, а также федеральных органов власти и преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Михаил Романов поздравил слушателей курсов с прохождением выпускных испытаний и с получением заслуженных сертификатов об успешном обучении. Парламентарий выразил надежду на то, что каждый из слушателей продолжит свое образование по выбранной специальности с тем, чтобы стать настоящим профессионалом в этой области.

— Дорогие друзья, вы еще в самом начале пути, вы получили только начальные знания о государственном и муниципальном управлении, но уже сейчас вы можете начать применять эти знания на практике, что позволит вам значительно продвинуться в вашем образовании. Однако на каждой ступени своего карьерного роста, каждый рабочий день, каждый рабочий час вы должны думать в первую очередь о защите прав и интересов граждан, которой и служат государственные и муниципальные служащие. Наша работа потому и называется – государственная служба. Мы служим государству, мы служим его гражданам, нашему городу, каждому петербуржцу, который обращается к нам за помощью. Всем, кому требуются государственные услуги, социальная поддержка или правовая помощь. Если вы выбрали для себя государственную службу как профессиональную деятельность, помните – вы не принадлежите себе, у вас будут сотни часов приемов граждан, тысячи входящих обращений и исходящих запросов и множество добрых дел и решенных проблем, если усилия ваши будут успешными, а желание помочь людям – искренним и бескорыстным, – сказал Михаил Романов.

Депутат отметил, что путь большого успеха начинается с маленьких удач – помогли в получении льготы, поддержали в вопросах опеки, оказали юридическую помощь.

— Уважаемые будущие коллеги! Из маленьких удач складываются большие победы. Госслужба – это как командный спорт или актерская работа: требует много усердия, мастерства, профессионализма, верной руки, решительности, дисциплины, бесконечного самообразования, умения работать в коллективе и исполнительности. Я верю, что каждый из вас обладает совокупностью этих качеств. Уверен, с каждым из вас мы еще неоднократно увидимся в управленческих коридорах. Желаю всем удачи, будьте здоровы! – обратился Михаил Романов к выпускникам курсов.