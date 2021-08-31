Михаил Романов встретился с пожилыми воспитанниками Центра спорта Невского района Санкт-Петербурга и наградил инструктора Центра

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил Центр спорта Невского района Санкт-Петербурга, пообщался с воспитанниками учреждения и отметил Благодарностью депутата Государственной Думы тренера Центра.

Жители Невского района Санкт-Петербурга обратились к Михаилу Романову с просьбой посетить Центр спорта района и поощрить тренера, который проводит занятия по различным видам спорта для людей старшего поколения – Алену Кузину.

На встречу с депутатом собрались несколько десятков людей старшего возраста – воспитанников Центра спорта. Михаил Романов пообщался с пожилыми людьми, обсудил актуальные вопросы города и района. В частности, собравшиеся говорили о развитии спорта для людей старшего поколения, о необходимости развития онлайн-форматов занятий в условиях пандемии и, как следствие, важности повышения компьютерной грамотности среди населения старшего возраста. Парламентарий ответил на многочисленные вопросы о прививочной кампании, проблемах Невского района.

Михаил Романов лично вручил Алене Кузиной Благодарность Депутата Государственной Думы, цветы и спортивный инвентарь – два десятка эспандеров – специальных тренажеров для проработки различных групп мышц.

— Сердечно благодарю вас за огромный педагогический талант, высочайший профессионализм, целеустремлённость, терпение, душевную щедрость и кропотливый тренерский труд. Ваши способности, отзывчивость, чуткое отношение к участникам занятий, способность увлечь их спортом, здоровым образом жизни заслуживают самой высокой оценки, – сказал Михаил Романов.