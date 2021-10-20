Минстрой и нацпроект «Мой частный дом». Из чего строить 60 млн квадратных метров к 2030 году?

Весной 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть специальный механизм поддержки ИЖС (индивидуального жилищного строительства).

Сегодня инициатива «Мой частный дом» кристаллизовалась в практические решения, направленные на поддержку строительства индивидуальных домов. Во-первых, это упрощение процедур по получению земельного участка для ИЖС на льготных условиях и переведение документооборота на 100% в электронную форму. Также предусмотрена комплексная оптимизация данного вида строительства на всех территориях кроме ООПТ (заповедники, национальные парки и т. п.) и сельскохозяйственных территорий, что в себя включает поддержку застройщиков в вопросах подключения ко всем видам инженерных сетей и использование эскроу-счетов для финансирования комплексного строительства объектов ИЖС. На тех, кто захочет купить свой дом, будет распространена льготная ипотека со специальными предложениями.

Программа должна изменить облик российских городов. Согласно планам Минстроя, уже к 2030 году 500 тыс. человек смогут получить ипотечные кредиты на постройку частного дома, а суммарный прирост объемов индивидуального жилищного строительства составит 60 млн. кВ. метров. Бум строек в пригороде потенциально окажет позитивное влияние на множество областей жизни российских граждан, но также поднимет много вопросов. Одним из них является рациональное использование строительных материалов.

Для частного дома, предназначенного для круглогодичного проживания, требуются эффективные решения. Это и надежность, и долговечность, безопасность и энергоэффективность. Дом должен хорошо удерживать тепло, снижая затраты на отопление, быть максимально пожаробезопасным, служить долго без необходимости ежегодного ремонта. ИЖС позволяет получить куда больше квадратных метров по сравнению с квартирой за те же деньги, но налагает на собственника больше ответственности за принятые решения.

Пожалуй, одним из наиболее эффективных решений для строительства своего дома в России являются хризотилцементные строительные материалы. Они обладают уникальным набором полезных свойств, доступны и долговечны. Хризотиловое волокно, лежащее в их основе, является абсолютно негорючим материалом. Оно выдерживает, нагрев до 1500°С, что сравнимо с температурой в доменной печи, а на разрыв прочнее многих марок стали. Если на хризотилцементную крышу пролить горящее авиационное топливо, она не загорится. То же самое можно сказать и про фасадные плиты или сайдинг — эти материалы, единственные на рынке строительных материалов, имеют класс «НГ» (негорючий). Также они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, служат десятилетия и просты в уходе.

Сегодня из хризотилового волокна изготавливают шифер, фасадные плиты, трубы (напорные и безнапорные), сайдинг, теплоизоляционыне материалы — в целом, более 300 видов промышленных изделий. Идея комплексного применения хризотилцементной продукции в строительстве частного дома уже была опробована, продемонстировав себя с лучшей стороны. В суровом климате Оренбургской области, где зимой очень холодно, а летом — жарко, где степные ветра и палящее солнце требуют особой устойчивости от используемых материалов, хризотилцементная продукция показала себя как чрезвычайно энергоэффективное и надежное решение. То же можно сказать и о домах за Полярным кругом — в Апатитах подрядчик программы капитального ремонта применил хризотилцементный шифер как раз из-за его уникальных свойств. Соответственно, в более мягком климате хризотилцементная продукция будет работать не на преодоление сурового климата, а на снижение затрат по отоплению (или охлаждению) помещения.

Говоря о деньгах, нельзя не сказать — хризотилцементная продукция является одним из наиболее доступных решений по сравнению с синтетическими аналогами. Специалисты Высшей школы экономики в 2012 году подсчитали объемы потенциальной экономии при использовании хризотилцементных продуктов в программах капитального ремонта. «При допущении, что рынок кровельных материалов для скатных крыш после кризиса составляет 1 млрд. кв. м. и возможной замены других кровельных изделий на асбоцементный шифер, то в этом случае, максимальная сумма экономии может составить 37 млрд. руб.» — отмечается в статье. То, что актуально для большой компании, имеет смысл и для индивидуального застройщика. Используя хризотилцемент можно потратить сэкономленные деньги на систему отопления, дополнительные метры, придомовые постройки, в конце концов, разбить сад. При этом жертвовать внешним видом дома не придется. Да, в советское время шифер был серым, но сейчас его окрашивают, в массе и нанесением на поверхность с последующим лакированием. Часто производители предлагают не только цвета по каталогу, но и готовы окрасить партию под нужды клиента. На фасадных панелях можно заказать принт, который продержится более 10 лет без потери насыщенности.

Важный пункт в любом нацпроекте — его доступность для широких масс населения (иначе, зачем льготная ипотека?). Хризотилцеметные материалы позволят семье со средним достатком построить большой, красивый дом, который прослужит десятилетия без необходимости ремонта и трудоемкого обслуживания. Для компании застройщика применение хризотилцементных продуктов — это возможность сделать большой проект под широкую аудиторию.