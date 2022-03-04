Минздрав Кубани проведет ребрендинг техники и объектов здравоохранения

Во всех муниципалитетах Краснодарского края, на фасадах больниц, поликлиник, ФАПов и амбулаторий, на медицинском оборудовании и спецавтомобилях, в ближайшее время появятся новые бренды и логотипы «Служба здоровья». В Минздраве Кубани объявили масштабную акцию по ребрендингу движимого и недвижимого имущества, находящегося на балансе краевой здравоохранительной системы.

Объекты первичного звена здравоохранения Белореченского, Гулькевичского, Апшеронского, Брюховецкого, Белоглинского районов, а также Сочи и Горячего Ключа, уже обзавелись обновленными обозначениями. По сообщению пресс-службы регионального Минздрава, во всех медучреждениях первичного звена, полный ребрендинг и приведение объектов к единому стандарту информационного оформления планируется завершить до начала 2023 года.

Ранее в здравоохранительном ведомстве рассказали, что Красноармейская ЦРБ получила на баланс новые спецавтомобили для медиков. На бортах спецтранспорта заранее производителем нанесен бренд «Служба здоровья». В регионе оснащенный всем необходимым для оказания медпомощи автотранспорт приобрели в рамках реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая является составной частью масштабного федерального проекта «Здравоохранение».

Источник фото: tvkrasnodar.ru