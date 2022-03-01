Миротворческая деятельность ОДКБ должна иметь более эффективное информационное сопровождение

18 февраля 2022 г. состоялось экспертного заседания «Современные вызовы безопасности на евразийском пространстве: правовая основа и механизм ОДКБ», которое прошло в смешанном онлайн- и оффлайн-формате на площадке Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского.

Организаторами мероприятия выступили: Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье, Аналитический портал «Деловая Евразия» и другие российские НКО. В мероприятии приняли участие эксперты из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

С пленарными докладами выступили Алексеев Денис, доцент СГУ им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия) и Курманов Зайнидин, проректор Дипломатической академии МИД КР (г. Бишкек, Кыргызстан). В своих выступлениях они проанализировали эволюцию развития Договора о коллективной безопасности, цели и задачи участников, трансформацию ДКБ в ОДКБ, а также формирование институциональной и правовой основы организации.

Тажибаев Алибек, руководитель Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (г. Нур-Султан, Казахстан), в своем выступлении сосредоточил внимание на природе и особенностях «январских» событий в Казахстане, а также на причинах поляризации мнений в казахстанском обществе в отношении роли ОДКБ.

Тему информационного сопровождения деятельности организации продолжил в своем выступлении Коренев Евгений, доцент СГУ им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия). Эксперт подчеркнул, что события в Казахстане в январе 2022 г. стали в определенной степени драйвером давно назревших изменений стратегии ОДКБ в информационной сфере.

Профессор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики Захидов Очил в своем выступлении проанализировал актуальную повестку региональной безопасности Центральной Азии с точки зрения ситуации в Афганистане, отметив необходимость достижения согласия и усиления военно-политического сотрудничества всех стран региона для совместного преодоления вызовов и новых видов угроз, исходящих из Афганистана.

Мнение экспертного сообщества Кыргызстана было представлено в выступлениях Карыбекова Эрнеста, директора Международного общественного фонда «Институт по исследованию проблем водопользования и водно-энергетических ресурсов Центральной Азии» (г. Бишкек), Дятленко Павла, доцента Кыргызско-Российского Славянского университета (г. Бишкек), Медетбекова Артура, председателя общественного объединения ветеранов антитеррора «Альфа» ГКНБ КР (г. Бишкек). Эксперты выразили солидарность в позитивной оценке миротворческой деятельности ОДКБ и необходимости дальнейшей адаптации законодательной основы и инструментов ОДКБ к актуальным реалиям регионального комплекса безопасности в Центральной Азии.

Исторические предпосылки современных неурегулированных вопросов в пограничных спорах стран-участниц ОДКБ в своем выступлении проанализировала заведующая сектором истории Центральной Азии 19-20 в. Института всеобщей истории РАН Котюкова Татьяна (г. Москва, Россия). Она также презентовала проект «Хлопок», который реализуется усилиями международного научного коллектива, и предложила специалистам по региону Центральной Азии начать совместную подготовку к важной дате – 100-летию национально-территориального размежевания Средней Азии, которая будет отмечаться в 2024 г.

С итоговым докладом выступил российский политолог Данилов Павел. Он оценил перспективы развития коллективных сил безопасности в Евразии, а также выступил с инициативой обращения к Секретариату ОДКБ с предложением активизировать информационную и аналитическую работу всех стран-участниц по поддержке деятельности ОДКБ и усилению противодействия информационным искажениям и фальсификации информации о миротворчестве ОДКБ в западных медиаресурсах. Данная инициатива была поддержана всеми участниками мероприятия.

Полные тексты выступлений будут опубликованы в формате экспертных мнений. С видеозаписью мероприятия можно ознакомиться на официальном «YouTube-канале» Информационно-аналитического центра Евразия-Поволжье.