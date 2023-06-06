Modest Fashion Day в Казани привлек дизайнеров со всего света и продемонстрировал благопристойную моду

Восемь показов благопристойной моды Modest Fashion Day прошли 20 мая в Казани в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» при поддержке Национальной палаты моды и Digital Talents Dubai Milano.

15 дизайнеров из Индонезии, Казахстана, Сенегала, а также из 5 городов России представили свои коллекции. Мероприятие прошло в ГТРК «Корстон-Казань». Запись показов Modest Fashion Day доступна в официальном сообществе Национальной палаты моды ВКонтакте (https://vk.com/russianfashioncouncil).

Senegal Fashion Show: Couleur Afrique, Touty, Kamal Raw, Edg.mery, Sidy Counda, Al Gueye (Сенегал)

Шесть дизайнеров из Западной Африки впервые представили наряды из коллекции для российской аудитории при поддержке Российского культурного центра «Калинка». Сенегальские дизайнеры создают одежду, основываясь на традициях и используя для своих коллекций натуральные материалы, популярные в Западной Африке, такие как базен, манджак, а также хлопковые ткани waxprint. Среди их моделей есть отголоски традиционной африканской одежды – бубу, а также знакомые русской публике сарафаны пестрых расцветок с локальными принтами.

Su.Su (Казань, Россия)

Татарский бренд одежды Su.Su представил на подиуме коллекцию платьев-рубашек, юбок и халатов пастельных оттенков из льна и хлопка. Дизайнер отмечает, что при создании коллекции используются исключительно дышащие, гипоаллергенные ткани, такие как хлопок, лен, тенсель, крапива. А свободные силуэты простого кроя с необычными деталями позволяют чувствовать комфорт в движении.

Aida KaumeNOVA (Казахстан)

В новую коллекцию бренда Aida KaumeNOVA, представленную на Modest Fashion Day, вошли платья, юбки, пиджаки и костюмы в теплой цветовой гамме – от розового и терракотового до коричневого и голубого. Среди использованных тканей было и кружево, и цветочный принт, и гофре, а также лаконичные, спокойные ткани.

UMMAYA (Грозный, Россия)

Модный дом UMMAYA был основан дизайнером Уммайей Ахмадовой и ее командой в 2015 году в Чечне. Для презентации коллекции на Modest Fashion Day для передачи колорита дизайнер выбрала мотивы родовых башен, характерных для вайнахской архитектуры и распространенных на всем Северном Кавказе.

SAHARA (Уфа, Россия)

В коллекции бренда представлены как традиционные модели – абайи, хиджабы, штаны-султанки, так и более современные модели платьев, юбок, рубашек, брюк, кимоно и спортивной одежды, в том числе купальники-буркини, а также аксессуары и головные уборы. Дизайнер экспериментирует с денимом и стилем casual на стыке с традиционной модой.

HADÁMI (Махачкала, Россия)

Дагестанский modest fashion-бренд HADÁMI, основанный в 2018 году двумя сестрами Хадижат и Аминат Магомедрасуловыми. В новой коллекции «Изначальный образ» дизайнеры вдохновились поэзией японского монаха и мыслителя XIII века Догэна. Основа дропа – базовые, легко сочетающиеся между собой вещи: юбки, платья, а также костюмная группа и тренчи нестандартного кроя, которые уже успели стать визитной карточкой бренда.

SANET / Keewa (Индонезия)

Главной чертой показанной коллекции стала многослойность. Материалы, представленные в изделиях, – это натуральные хлопок, лен и вискоза, а также ткани, окрашенные в японской технике сибори. Обувь для показа коллекции представил другой индонезийский бренд Keewa.

Abzaeva / Gapanovich (Улан-Удэ / Мурманск, Россия)

Два российских бренда из Бурятии и Мурманской области показали на Modest Fashion Day футуристичные модели – объемные оверсайз дутые стеганые куртки в сочетании с балаклавами, романтичными рюшами и юбками из струящейся ткани. Оба бренда работают с локальной идентичностью региона и традициями национального костюма, творчески переосмысляя его.