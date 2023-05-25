Модные тренды: результаты маркетов Московской недели моды

Маркеты Московской недели моды прошли в апреле. Отечественные бренды и дизайнеры были представлены на протяжении трех дней в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!» и ТРК VEGAS Крокус Сити, а также на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Московская весна». На площадках маркетов были представлены 17 тысяч товарных позиций. Среди участников такие как: VICTORIA ANDREYANOVA, SERGEY SYSOEV, Gapanovich и многие другие.

«Маркеты Московской недели моды стали одним из самых ярких событий этой весны. Почти 300 участников — это российские дизайнеры женской одежды, еще 70 представили аксессуары, остальные презентовали мужскую и детскую одежду, обувь и украшения. Стоит отметить, что более 170 брендов-участников производят свою продукцию в Москве. Такие события, с одной стороны, дают предпринимателям возможность расширить пул клиентов и реализовать свою продукцию. А с другой благоприятно влияют на экономический потенциал рынка России в сфере моды и раскрывают преимущества отечественных брендов перед потребителем», – ранее отмечал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Я всегда стараюсь подавать заявки на все мероприятия, которые проводит Московская неделя моды. В этот раз мне тоже все очень понравилось, моя марка была представлена в «Океании», в рамках деятельности маркета работали стилисты, проводили консультации и подбор луков для всех желающих», — поделилась Надежда Абзаева, дизайнер бренда ABZAEVA.

Участники маркетов получили возможность разместить свои товары в специальном каталоге на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка с продукцией московских брендов, на которую впервые смогли попасть не только столичные марки. В каталоге было представлено более 200 российских брендов и свыше 1700 товаров. Раздел с продукцией участников маркетов будет доступен до конца мая.

В рамках программы выступлений на Московской неделе моды выступили 18 спикеров, рассказывая о моде и стиле. Среди них были стилисты, такие как Александра Максимова, Настя Паламарчук, Елена Ушакова, Яна Полянинова, а также модные инфлюенсеры Анриэль, Вика Андриенко, Екатерина Ливинская, Елизавета Аниховская, инфлюенс-маркетолог и создатель агентства по рекламе с блогерами Алина Фархутдинова, продюсер и основатель Krasavin Media Group Влад Красавин, главный редактор «U Magazine» Юрате Гураускайте, эколог и главный редактор медиа «ШЭР» Аида Леванова, селебрити-визажист Кристина Новикова, художник по костюмам тревел-шоу «Орел и Решка» Анастасия Сазонова, а также дизайнер одежды Софья Бугера и основательница бренда CHUMBLEY Екатерина Жижина и другие.

«На маркетах представлены разнообразные бренды. Я увидела для себя много интересных вещей, открыла много новых фирм. Купила себе интересную юбку и корсет бренда ‘Rishi. На самом деле, в обычных магазинах такого не встречала, поэтому, мне кажется, это очень круто! Порадовала себя и купила новые вещи к лету», — поделилась своим впечатлением студентка Полина Короткова.

В течение трех дней, одежда, обувь и аксессуары от дизайнеров и брендов из разных городов России были доступны к покупке жителям и гостям столицы. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.