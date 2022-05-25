Модули 5G от Quectel обеспечивают связь нового поколения на базе NVIDIA Jetson AGX Orin

Общество
25 мая 2022

 Компания Quectel Wireless Solutions, являющаяся одним из мировых поставщиков комплексных решений для Интернета вещей, сегодня объявила о сотрудничестве с NVIDIA в целях интеграции своих модулей 5G IoT с NVIDIA Jetson AGX Orin, самой мощной, компактной и энергоэффективной вычислительной платформой искусственного интеллекта в мире. Благодаря этому глобальные устройства на базе платформы NVIDIA Jetson будут обеспечены простым и беспроблемным доступом к высокоскоростным, надежным и недорогим средствам связи 5G.

В ходе недавних испытаний использующего ИИ и граничные вычисления шлюза от компании TZTEK была успешно осуществлена интеграция разработанного компанией Quectel модуля 5G серии RM500Q Sub-6 ГГц с Jetson AGX Orin, что позволит разработчикам значительно сократить время разработки и затраты. Кроме того, готовое к использованию сочетание «Quectel 5G module + Jetson AGX Orin platform» будет способствовать упрощению процесса разработки устройств, повышению устойчивости продукции и ускорению вывода на рынок клиентских терминалов.

Искусственный интеллект Интернета вещей (AIoT) становится новой тенденцией в развитии Интернета вещей, и спрос на превосходные беспроводные соединения, а также высокую вычислительную мощность продолжают расти во многих важнейших секторах экономики. Модули Quectel 5G и платформа Jetson AGX Orin обеспечивают возможность применения вычислительных систем AIoT, таких как современная робототехника, беспилотные наземные аппараты, малоскоростные автоматизированные системы вождения и интеллектуальные транспортные системы, для достижения скорости передачи данных с поддержкой нескольких Гбит/с, а также беспрецедентной производительности граничных вычислений, достигающей 275 триллионов операций в секунду.

В качестве следующего шага в углублении этого сотрудничества в эпоху AIoT компания Quectel планирует также интегрировать свои новейшие модули 5G Release 16 (R16) с платформой Jetson AGX Orin, обеспечивая новые функции 5G R16 со сверхмалой задержкой, сетевым сегментом и 5G LAN, что обеспечивает еще более высокую производительность. Поэтому разработчики устройств OEM, внедряющие продукты для платформ Quectel 5G и NVIDIA Jetson, получат выгоду от более безопасных, эффективных и стабильных соединений мобильной связи.

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