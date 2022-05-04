Мое плечо спасло новое предложение медиков

Боль в плече настигает до 20% россиян уже в молодости, а в зрелом возрасте она начинает влиять на жизнь почти трети населения. Когда в 25 лет Андрей Ивушкин неудачно спустил в лестничный пролёт мешок с песком, он не мог предположить, что травма плеча напомнит о себе спустя два десятка лет.

По мнению медиков, причин боли в плечи может множество, включая травму (в том числе, не долеченную), артроз, разрыв вращательной манжеты, синдром «замороженного» плеча, изменения синовиальной оболочки, повреждение сухожилия. Все эти причины могут вести к хроническим болям, которые заставляют корректировать привычный уклад жизни и снижают работоспособность. Десятилетиями медики собирают методики борьбы с острыми и хроническими суставными патологиями, однако, со временем значительной части пациентов приходится услышать предложение об оперативном вмешательстве.

–– Боли в плече у меня стали просто мучительными, –– говорит 48-летний Андрей. –– Лечили меня физиотерапией, уколами, ударно-волновой терапией. Облегчение было такое, если честно, больше, как самовнушение. И ненадолго. Случайно в переписке с другом рассказал об этом. Мы с ним служили срочную. И он сказал: приезжай к нам в Казань. Меня здесь вылечили. Рамилю я поверил и поехал.

В лечении патологий плечевого сустава казанские ортопеды успешно применяют инновационную отечественную разработку СФЕРО®гель. Это гелевый имплантант, который в месте введения создаёт матрицу для образования новых здоровых клеток взамен повреждённых.

–– Меня спасло это новое предложение медиков, –– говорит Андрей. –– Жаль, что не узнал об этом раньше, ведь его можно получить в любой больнице, где врачи интересуются новыми достижениями науки.

Как отмечают многочисленные пациенты отделений хирургии и ортопедии, а также практикующие медики, применение Сферогеля при лечении последствий травм и патологий суставов и сухожилий даёт уменьшение боли и улучшение функциональной активности суставов при хорошей переносимости.

–– Наутро после первой процедуры у меня практически ушла боль в плече, –– рассказывает Андрей. –– Для закрепления результата через месяц я сделал вторую. Плечо перестало болеть уже более полугода. Сферогель просто спас моё плечо. Нет щелчков и скрежета в суставе. Сферогель помог мне не делать операцию и регулярные инъекции стероидов/противовоспалительных препаратов. Я сразу поверил в препарат, когда увидел, как он помог вылечить колено Рамилю. Он тоже весь день на ногах, на твердом бетонном полу, весь день поднимается и спускается по лестнице, поэтому Сферогель, который помог убрать сильную боль и эту скованность в суставах, стал для нас благословением.

Сегодня биоимплантат СФЕРО®гель, выпускаемый отечественной компанией БИОМИР сервис российские врачи успешно используют в хирургии, ортопедии, офтальмологии, а также для тканевой инженерии и регенеративной медицины. Благодаря уникальным свойствам препарата география его применения охватила все регионы нашей страны.