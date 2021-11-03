Mono Software выпустит экшн игру на выживание Nearly Dead, Ранний доступ в Steam

Seoul, Korea — Kim Ji-won, генеральный директор компании Mono Software (далее Mono Soft) объявил о том, что новая игра «Nearly Dead» вышла в ранний доступ на Steam 10 сентября. «Nearly Dead» — это 2D-игра в жанре survival action с открытым миром, которая завоевала всеобщее внимание с момента появления в раннем доступе на Steam в сентябре, благодаря уникальным персонажам-зомби и игровой композиции в сочетании с милой пиксельной 2D-графикой.

«Nearly Dead» — это двухмерная игра, в которой игрокам предстоит остаться в живых в мире, где люди превратились в зомби после нашествия демонов. Игроки должны выжить в борьбе с зомби разными путями. Они могут глубоко погрузиться в атмосферу игры, сражаясь в жестоких битвах с самыми необычными зомби, исследуя огромную карту открытого мира и создавая свое собственное пространство.

По легенде, в мире «Nearly Dead» произошла генетическая мутация после «великого происшествия». Таким образом, игроки могут встретить как человекоподобных персонажей, так и персонажей других рас. Кроме того, игроку предоставлен свободный выбор брони и оружия для борьбы с зомби. Игра предоставляет на выбор различное оружие: топоры, луки, молоты и пистолеты. При этом броней, что нехарактерно для данного жанра, можно воспользоваться многократно, что дарит игроку чувство свободы и уникального удовольствия, в этом и заключается особенность данной игры.

Зомби, появляющиеся в игре, могут быть самыми разными: от людей-зомби до зомби необычной формы. Перемещаясь по огромной карте, игроки могут столкнуться как с одним, так и с десятками врагов. В этой игре вас ждут захватывающие развлечения в жанре survival action, например, побег от зомби по зданиям, разбросанным по всей карте, или бой за оружие.

У игроков есть возможность производить, строить, заниматься фермерством, охотиться и тренироваться. Компания Mono Soft заявила, что демоверсия — лишь набросок будущего проекта. Кроме того, теперь можно будет добавлять игровые материалы через магазин. Также компания предлагает использовать мод-инструменты, что позволит создавать неограниченное количество материалов. Игра также будет улучшаться по мере добавления новых жанров: мультиплеер, настраиваемые автосистемы, режим выживания, базирования и инстансы.

В команду Mono Soft входят моддеры из Cataclysm DDA, UnReal World и Project Zomboid, поэтому компания заявила, что сделает все возможное для поддержки моддинга.

Если вы давно ищете игру в жанре survival с уникальной концепцией, рекомендуем «Nearly Dead», которая порадует разнообразием сюжета. «Nearly Dead» — это двухмерная игра в жанре survival с открытым миром на ПК. Дополнительную информацию можно найти на официальной веб-странице Steam и в Discord.

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