Moscow Fashion Fair 2022 В ГЛАВCLUB-е

Показы последних модных новинок из коллекций именитых российских дизайнеров и незабываемая музыкальная вечеринка с участием известных исполнителей собрали несколько тысяч гостей на ежегодной Moscow Fashion Fair в ГЛАВCLUB-е осенью 2022 года.

Moscow Fashion Fair по праву можно назвать одним из самых модных столичных событий года, оно объединяет на одной площадке талантливых дизайнеров и моделей, популярных музыкальных исполнителей, а также специалистов и всех неравнодушных к музыкальной и модной индустриям. В этом году громкое мероприятие прошло 9 октября под крышей ГЛАВCLUB-а, одной из лучших московских современно-оснащенных концертных площадок.

Пребывающих гостей мероприятия на красной дорожке встречала певица Nastika, в паре с журналистом и моделью, Егором Ефановым.

Этой осенью MFFRussia открывался показом именитого российского дизайнера, Ирины Акулиной. Затем на подиуме друг друга сменяли модели, демонстрирующие модные новинки от Натальи Рязановой, Елены Мелякиной, Антона Пермякова, Ирины Шарлау, Анны Гусевой и Софьи Терёшиной, а также под музыкальное сопровождение от Izolda & Dima Gucci прошло шоу от гуру парикмахерского искусства, Андрея Вишневского. Специальным гостем мероприятия стал GEORGE BLACK, представив гостям новую коллекцию бренда.

В финале MMFRussia 2022 на главной сцене ГЛАВCLUB-а прошел концерт-вечеринка Muz-News Party с участием известного ведущего Рената Фатхуллина и молодых талантливых музыкальных исполнителей: Amirchik, Slame, Dino MC47, Батишты, Nastya Star, Абрикоса, Янгера, K.Krash, Zlatoust, Тимы Акимова, Istokyia, Насти Кош, Александра Скрипа, Насти Негода, SKUBI, Lilly Krin, Anbela, Артёма Иванова, Augustray&Насти Чиква, гр. «Себе на уме», Жоры Макарова и многих других.

Самое модное событие этой осени запомнится всем гостям мероприятия яркими красочными показами и теплой дружеской атмосферой. Мы разогрели эту осень. Следите за нашими анонсами, чтобы не пропустить новые мероприятия. А также наслаждайтесь фотоотчетом с MMFRussia 2022 по ссылке ниже:

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