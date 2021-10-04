Московская область обладает колоссальными условиями и потенциалом для развития

По итогам экспертного круглого стола

Состоялся круглый стол по теме «Инвестиционная привлекательность Московской области». В мероприятии, организованном Экспертным клубом «Инфраструктурные коммуникации» и прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие российские эксперты в области инвестиций, экономисты, специалисты по территориальному развитию, эксперты инвестиционных фондов из Австрии, Германии, Сербии, ОАЭ, Вьетнама и Гонконга.

По мнению всех участников, Московская область – один из самых перспективных в России регионов со значительным потенциалом развития. Основные факторы – близость к Москве и устойчивый рост численности населения региона (порядка 1,2-1,3% в год). В совокупности это создает колоссальные условия для роста торговли и сферы услуг, делает доходы в этом сегменте более устойчивыми, чем в других регионах. По мнению экспертов, спрос на услуги будет расти даже при незначительном падении покупательной способности населения, так как это компенсируется простым физическим приростом населения.

Высокий спрос на жилье и динамичный рост числа новых микрорайонов создает предпосылки для строительства туристско-рекреационной, торгово-развлекательной инфраструктуры и транспортно-логистической инфраструктуры, что является еще одним направлением инвестиций с колоссальным потенциалом роста.

Восприятие ближнего Подмосковья как продолжения Москвы создает повышенный интерес инвесторов. При этом эксперты по инвестициям фиксируют недоинвестированность инфраструктурного сегмента, недооцененность отдельных его ниш, таких как туристско-рекреационная инфраструктура, общественный транспорт. Эти сегменты как инвестиционные находятся только в стадии формирования (например, в области начата разработка первых проектов линий скоростного пассажирского транспорта на основе ГЧП), но уже и сейчас понятны их устойчивость, долговременность, надежность и инвестиционная эффективность.

Устойчивое экономическое развитие мегаполиса, рост туристического потока в Московский регион, интенсивное жилищное строительство создают мощные стимулы для прихода в Подмосковье долгосрочных инфраструктурных инвестиций. Ожидаемый результат – развитие туристко-рекреационных зон, гостиничной сети, дорожно-транспортной инфраструктуры, включая инновационные виды общественного транспорта. Инвестиционные эксперты единодушно ожидают новый качественный виток роста инвестиций уже в ближайшее время.

«На фоне отрицательных процентных ставок в Европе инвестиции в городскую инфраструктуру в России, безусловно, – интересное направление. По представленным в ходе встречи проектам мы видим, что в Московской области уже есть инструменты реализации инфраструктурных проектов на основе РРР (прим. Public Private Partnership – ГЧП). Здесь частная инициатива и последующее участие инвестора имеют поддержку со стороны регионального правительства, есть инструменты защиты интересов и вложений инвесторов», – отметил Йозеф Герхардт Мюллер, специалист по инвестициям из Австрии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе своего ежегодного обращения к жителям назвал условия стабильного экономического роста – привлечение в регион отечественных и зарубежных инвесторов, обеспечение комфорта и безопасности предпринимательства. «Власть должна оставаться для бизнеса чуткой, заботливой и вместе с тем незаметной. Сегодня все регионы бьются за приход на их территорию предпринимателей. Все хотят создавать у себя высокопроизводительные рабочие места. И в этой борьбе мы должны победить».

Последовательность руководства Московской области в реализации инвестиционной политики не раз отмечалась руководством страны. «Для того, чтобы власть и бизнес регионов максимально эффективно использовали свой потенциал, имеющиеся в каждом регионе свои уникальные преимущества, они должны осуществлять грамотную инвестиционную политику. Когда региональные власти ведут себя ответственно, строго выдерживают свои обязательства, делают все в срок – это как «сарафанное радио» среди инвесторов — значит в этом регионе комфортно. И поэтому все идут в Московскую область, в Калужскую, в рядом стоящие регионы», – заявила Валентина Матвиенко на форуме «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», организованном Российским фондом прямых инвестиций и Советом Федерации при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Владимир Путин в ходе своей встречи с губернатором МО в марте 2021 года отметил, что «в Московской области реализуется и планируется к реализации большое количество инвестиционных проектов».

По итогам круглого стола «Инвестиционная привлекательность Московской области» признано, что Подмосковье активно развивается, идет серьезная структурная перестройка. Консолидированное мнение экспертов – участников Стола: Московская область на пороге инвестиционного бума в инфраструктурные проекты развития туристско-рекреационного сегмента и общественного транспорта. Особо отмечено, что риски для инвесторов в Московской области в целом ниже, чем по стране. Наличие «двойного» слоя факторов инвестиционной привлекательности — внутренние региональные факторы (которые у каждого региона свои, и Московская область здесь не исключение) и фактор сателлита Москвы (именно этот фактор ставит регион в исключительное положение) — делает экономику Московской области более устойчивой по сравнению с экономикой других регионов.

Для информации: Московская область (данные Инвестпортала Московской области)

2-е место по численности населения в РФ / свыше 7,71 млн чел.

2-е место по величине среднемесячной зарплаты в РФ / 57,1 тыс. руб.

2-е место по объему ВРП / 5,1 трлн руб.

Объем инвестиций в основной капитал – 1025,5 млрд руб.

5 особых экономических зон /58 индустриальных парков /14 технопарков

Инвестиционные рейтинги:

Инвестиционный риск (минимальный риск) / 1-е место среди регионов РФ (данные рейтингового агентства RAEX).

Инвестиционный рейтинг / 1А Максимальный потенциал/Минимальный риск (данные рейтингового агентства RAEX).

Инвестиционный потенциал / 2-е место среди регионов РФ (данные рейтингового агентства RAEX).

По итогам 2020 г. инвестпроекты Подмосковья признаны лучшими в двух номинациях премии национальной премии «РОСИНФРА» (данные Мининвеста МО)