Московские издательства примут участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке

На ней издатели смогут презентовать новинки, провести деловые встречи и узнать о мировых тенденциях в книжном деле.

Идет прием заявок на участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Выставка пройдет с 17 по 19 ноября. На ней издатели литературы для детей и подростков смогут презентовать свои новинки, провести деловые встречи и узнать о мировых тенденциях в книжном деле. Прием заявок продлится до 31 августа.

«Шанхайская ярмарка — крупнейшее событие Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященное книгам и контенту для детей. Она объединит 450 компаний со всего мира. Для столичных издательств это отличная возможность показать свои новинки и наладить деловые контакты», — рассказала Наталья Сергунина.

Город поддержит участие 10 московских издателей современной отечественной детской и юношеской литературы. Важные условия — наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, регистрация в качестве налогоплательщика в Москве и опыт покупки или продажи прав на публикацию книг за рубежом. Претендентам нужно будет представить не менее семи уже вышедших произведений для возможного заключения контрактов на ярмарке.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития по электронной почте: dpir-press@mos.ru.