Московские школьники принесли три «золота» сборной России на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Команда российских школьников выиграла пять золотых медалей на завершившейся на прошлой неделе 14-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Три из этих медалей команде нашей страны принесли выпускники столичных школ Сергей Рева, Руслан Сапаев и Алексей Кадыков. В результате наша сборная расположилась на первом месте в неофициальном командном зачете. В состязаниях участвовали сборные из 39 стран мира. Они проходили в дистанционном формате в связи с коронавирусной пандемией.

Научный руководитель ЦПМ Департамента образования и науки города Москвы Иван Ященко прокомментировал Итоги соревнований. Он заявил, что успех отдельных школьников всегда является стимулом и примером для других учащихся. По его словам, уже в следующем месяце в мегаполисе стартует дистанционный этап Московской олимпиады школьников по астрономии. Он начнется в последних числах ноября этого года.