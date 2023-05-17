Московские школьники сдадут экзамен по медиаграмотности и креативности

Москва
17 мая 2023

С 15 по 19 мая у московских школьников есть возможность сдачи экзамена по медиаграмотности и креативности. Мероприятие проводится в онлайн-формате. Для учащихся школ предусмотрена возможность прохождения испытания по любому количеству предложенных компетенций, сообщают Аргументы.ру.

Экзамены способствуют выявлению у школьников ряда навыков: критического мышления, дизайн-мышления, управления вниманием, умения осознанного выбора, медиаграмотности, креативности, эмоционального интеллекта.

По сообщению Департамента образования и науки Москвы, учащиеся столичных школ с 15 по 19 мая могут сдать демонстрационный экзамен по гибким навыкам от Московского дворца пионеров. Для школьников старше 11 лет предусмотрена проверка их кроссфункциональных умений: эффективной работы в команде, критического мышления и управления собственным вниманием.

Участие возможно после регистрации на портале городских программ Московского дворца пионеров. Каждый участник станет обладателем электронного сертификата.

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