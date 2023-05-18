Московские школьники возглавили мировой рейтинг по качеству чтения и понимания текста

Лидерами мирового рейтинга по качеству чтения и понимания текста отныне являются московские школьники. Таков результат исследований, проводившихся Международной ассоциацией по оценке учебных достижений PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Специалистами PIRLS были исследованы показатели свыше 400 тыс. школьников четвертых и пятых классов. Москву в данном исследовании представляли 5,7 тыс. учеников из 174 школ, сообщает Независимая газета.

Учащимися московских школ был преодолен минимальный порог в 400 баллов, 35% учеников четвертых классов продемонстрировали высший уровень понимания текста (625+ баллов).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, наши ребята второй раз подряд стали лучшими в мире с 598 баллами, подтвердив свое лидерство, ранее завоеванное в предыдущем исследовании PIRLS-2016. Они уверенно опередили занявших последующие места представителей Сингапура, Гонконга и многих других стран, регионов и городов, имеющих сильные системы школьного образования.