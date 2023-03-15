Московский градоначальник рассказал о дополнительном образовании для школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил очередной пост в своем Telegram-канале весьма актуальному вопросу дополнительного образования для школьников. Он подчеркнул, что в столице открыто более 20 детских технопарков и свыше 200 коммерческих площадок для детей, сообщает Правда.ру.

Речь идёт в первую очередь о детских технопарках, созданных для более глубокого, чем предусмотрено нынешней школьной программой, изучения нейросетей, VR, робототехники, основ дизайна и анимации. На 2023 год запланировано увеличение количества различных образовательных площадок, на которых ребята смогут получать дополнительное образование поблизости от своего дома.

Сергей Собянин уточнил что технопарки формируются таким образом, чтобы учащиеся могли попробовать свои силы в самых разнообразных разработках. И если ученики младших классов занимаются простыми моделями, то старшеклассникам предоставлены все возможности для создания полноценного инновационного продукта.