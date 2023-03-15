Московский градоначальник рассказал о дополнительном образовании для школьников

Москва
15 марта 2023

Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил очередной пост в своем Telegram-канале весьма актуальному вопросу дополнительного образования для школьников. Он подчеркнул, что в столице открыто более 20 детских технопарков и свыше 200 коммерческих площадок для детей, сообщает Правда.ру.

Речь идёт в первую очередь о детских технопарках, созданных для более глубокого, чем предусмотрено нынешней школьной программой, изучения нейросетей, VR, робототехники, основ дизайна и анимации. На 2023 год запланировано увеличение количества различных образовательных площадок, на которых ребята смогут получать дополнительное образование поблизости от своего дома.

Сергей Собянин уточнил что технопарки формируются таким образом, чтобы учащиеся могли попробовать свои силы в самых разнообразных разработках. И если ученики младших классов занимаются простыми моделями, то старшеклассникам предоставлены все возможности для создания полноценного инновационного продукта.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Выставка MWC Barcelona 2023: Huawei об отраслевом сотрудничестве для развития 5G

Технологии

Hollyland представила Solidcom C1 Pro – первую в мире гарнитуру Wireless Dual-Mic ENC Intercom Headset System 

Общество

Blackview представит новый телефон с Thermal by FLIR Imaging на MWC 2023

Общество

«Биннофарм Групп» заняла второе место в рейтинге влиятельности «Фармацевтического вестника»