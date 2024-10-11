Московский проект отметили международной премией в области инноваций

Он стал лучшим в номинации «Государственно-частное партнерство».

Проект Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» стал лауреатом международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«На премию претендовали представители более 50 стран. Столичный проект признали лучшим в номинации “Государственно-частное партнерство”. Жюри высоко оценило эффективность взаимодействия города и бизнеса», — рассказала Наталья Сергунина.

Эксперты отметили, что инициатива Москвы играет важную роль в стимулировании инновационного развития всей страны. Благодаря ей решаются актуальные задачи города, других регионов и делового сообщества, появляются новые рабочие места, повышается квалификация ИТ-специалистов.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — масштабное соревнование разработчиков по созданию ИТ-продуктов для государственных структур и бизнеса. Авторы лучших решений получают денежные премии, а также возможность протестировать свои проекты в реальных условиях, внедрить и масштабировать их.

Интерес к конкурсу проявляют специалисты не только из Москвы и разных регионов России, но и из дружественных стран. В этом году для участия в нем зарегистрировались граждане 45 государств, среди которых Белоруссия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. С 2019 года участие в конкурсе приняли более 40 тысяч человек. Они представили 2,1 тысячи перспективных цифровых решений. На их основе уже создано свыше 60 стартапов.

Многие разработки финалистов прошлых конкурсов активно интегрируются в повседневную жизнь. Например, благодаря одной из команд в российском туристическом сервисе Russpass появятся персональные рекомендации. С их помощью пользователи смогут сформировать план путешествия на основе личных предпочтений.

Впервые в этом году к «Лидерам цифровой трансформации» присоединилось пять международных партнеров: Институт городских инноваций Гуанчжоу (Китай), Департамент цифрового развития Аджмана (Объединенные Арабские Эмираты), Университет науки и технологий Найроби (Кения), акселерационная платформа Узбекистана, иранский Дом инноваций и технологий.

Конкурс уже масштабировали в двух регионах России — в Краснодарском крае и Якутии. Также практику проведения подобных мероприятий у столичных организаторов переняли представители стран БРИКС, СНГ, Азии, Ближнего Востока и Африки.

В прошлом году хакатон стал обладателем премии BOLD Awards в номинации «Международные инновации». Кроме того, комитет Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций включил его в топ-45 мировых практик.

Global Innovation & Tech Excellence Awards — это награда более чем с 20-летней историей. Она присуждается за лучшие проекты в частном и государственном секторах, которые помогают улучшить качество жизни людей с помощью современных технологий.