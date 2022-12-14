Москва для жизни, бизнеса и путешествий: какие проекты столицы отметили премией Рунета

Столичные проекты получили награды в категориях «Государство и общество», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экономика и бизнес», «Культурные проекты в Сети» и «Образование и кадры».

Пять московских цифровых проектов отметили премией Рунета. Она вручается за значительный вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети. Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, наград удостоились городской портал потребителя, онлайн-ресурс по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве», тревел-шоу туристической платформы Russpass, сервис «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» («МЭШ») и программа «Москва: погружение» сайта «Узнай Москву».

«Цифровыми возможностями столицы пользуется подавляющее большинство горожан — люди привыкли к удобному способу получения госуслуг, решения бытовых, деловых и других задач. Мы продолжаем развивать электронные сервисы. И конечно, приятно, что нашу работу вместе с москвичами высоко оценивает профессиональное сообщество. Подтверждением этого вновь стало вручение престижной премии Рунета», — отметила Наталья Сергунина.

Награды в номинации «Государство и общество» удостоен столичный портал потребителя, который начал работу в сентябре 2022 года. Он помогает горожанам ориентироваться в разных ситуациях, связанных с приобретением товаров или услуг. Статьи, памятки и другие материалы создаются при участии специалистов Управления Роспотребнадзора по городу Москве и других профильных экспертов.

В категории «Туризм и индустрия гостеприимства» лауреатом стал проект цифрового туристического сервиса Russpass — тревел-шоу о путешествиях по России. Russpass был создан в Москве два года назад, чтобы сделать поездки по нашей стране удобнее, а процесс их организации — проще. С тех пор сервисом воспользовались уже более пяти миллионов человек. На сайте можно забронировать номер в отеле, купить билеты на поезд и самолет, заказать тур или экскурсию, составить индивидуальный маршрут или выбрать из предложенных. Всего платформа предлагает 27 услуг и сервисов, а количество туристических предложений превышает 5,5 тысячи.

Портал сделановмоскве.рф — ключевой элемент обновленной программы Правительства Москвы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве». Он получил награду в номинации «Экономика и бизнес». Проект помогает столичным предпринимателям знакомить со своей продукцией многомиллионную аудиторию по всей стране, а потребителям — находить достойную замену импортным товарам. Сегодня на портале представлено более тысячи московских производителей в 37 категориях — от канцелярских принадлежностей до мебели и спортивного оборудования. С карточки каждого продукта в каталоге можно перейти на сайт предприятия-изготовителя или его страницу на маркетплейсе.

Спецпроект «Москва: погружение» портала «Узнай Москву» отмечен в номинации «Культурные проекты в Сети». Это 12 познавательных видеороликов о знаковых общественных пространствах и культурных достопримечательностях столицы. В каждом выпуске при участии блогеров, рестораторов, музыкантов и других известных гостей рассказывается о нескольких локациях, объединенных одной темой. Например, среди серий проекта — «Москва гастрономическая», «Москва художественная», «Москва цифровая» и другие. Зрители просмотрели их уже более 6,5 миллиона раз.

Сервис «Портфолио учащегося» проекта «Московская электронная школа» стал лауреатом премии Рунета в номинации «Образование и кадры». Он объединяет достижения ребенка в учебе, творческой, спортивной и общественной деятельности и позволяет детям представлять себя на классном, школьном, городском и федеральном уровнях. На основе своих увлечений и хобби ребята могут получить рекомендации по посещению кружков и секций.

Премия Рунета — престижная национальная награда, которая вручается представителям бизнеса, государственных и общественных организаций за выдающиеся достижения в области информационных технологий и электронных коммуникаций. В этом году церемония проводилась в 19-й раз. Для участия было подано более 1,1 тысячи заявок. Эксперты определяли лауреатов в 11 номинациях.

Столичные цифровые проекты регулярно становятся победителями премии Рунета. Среди лауреатов последних нескольких лет — портал mos.ru, онлайн-гид по столице Discover Moscow, платформа Московского инновационного кластера i.moscow, программа краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой», цифровой путеводитель «Узнай Москву» и другие.