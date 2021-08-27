Москва возведут 9 млн кв.м. жилья при редевелопменте промзон

Около девяти миллионов квадратных метров жилья возведут при комплексной застройке промзон Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«За четыре года правительство столицы обследовало все территории, вид разрешенного использования которых относится к промышленности — это 15 тысяч гектаров промышленных и производственных зон. Выяснилось, что восемь тысяч гектаров уже застроены жильем или объектами, не имеющими отношения к производству. Еще на пять тысячах гектаров расположены действующие производства. А еще две тысячи гектаров имеют потенциал к развитию — то есть сейчас на этих территориях нет ни заводов, ни жилья, ни социальной или деловой инфраструктуры», — рассказал заммэра.

Ефимов отметил, что эти территории представляют собой огромные площади, которые выпали из жизни Москвы. Там нет ни нормальных рабочих мест, ни городской среды. И для того, чтобы вовлечь эти территории в экономический оборот, были сформированы 130 проектов комплексного развития территорий, которые будут застраиваться в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

Расчет технико-экономических показателей дает 33 миллиона квадратных метров градостроительного потенциала проекта, добавил заммэра. По его словам, предварительно планировалось, что примерно 14 миллионов квадратных метров будет приходиться на офисы и другую общественно-деловую застройку, десять миллионов — на новые промышленные производства, а девять миллионов придется на жилье.

Ранее Ефимов сообщал, что в текущем году в столице проведут торги на право комплексной застройки шести промзон. При этом ожидается, что объем инвестиций составит более 363 миллиардов рублей, а бюджетный эффект после реализации шести проектов — свыше 37 миллиардов рублей в год.