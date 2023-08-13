Москвичи выбрали лучшие проекты молодежного акселератора «Округа. Вузы»

Москва
13 августа 2023

Их авторы получат поддержку города при реализации своих идей.

Определены лучшие проекты участников молодежной акселерационной программы «Округа. Вузы». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Технологичные, творческие, патриотические, туристические и спортивные предложения для города московские студенты разработали этим летом. Эксперты отобрали 22 самые интересные идеи, которые были вынесены на голосование в проекте «Активный гражданин».

«По результатам голосования отобрано 11 проектов для разных округов столицы. Их авторы получат поддержку при реализации своих идей. Еще один проект — “Интерактивные квест-экскурсии по районам Москвы” — удостоен Гран-при. Он войдет в линейку познавательных городских программ для молодежи», — отметила Наталья Сергунина.

Больше всего голосов набрал проект «Экопруд Лосиноостровский». Его авторы планируют проводить мероприятия по экологическому воспитанию. Проект «Настоящее прошлое» предполагает организацию иммерсивных представлений на исторические темы.

В рамках проекта «Твое кино» откроют школу мобильного кино. Ее участники будут снимать культурные события столицы на ручную камеру или смартфон, а затем создавать ролики.

Программа профориентации для школьников Троицкого и Новомосковского административных округов предлагает практикумы для знакомства с социально ориентированными специальностями.

Проекты будут реализованы при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

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