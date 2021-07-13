Москвичка сдала ЕГЭ в восемь лет

Москва
13 июля 2021

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова стала самой юной выпускницей, успешно сдавшей ЕГЭ. Годом ранее ученица школы № 626 сдала экзамены за девятый класс. Теперь Алиса официально занесена в Реестр рекордов России как самая юная ученица, сдавшая единый государственный экзамен.

Ранее Алиса Теплякова стала самой юной третьеклассницей, выпускницей 9 класса и школьницей, освоившей программу 11 класса. Она планирует поступать на факультет психологии МГУ, но также увлекается экологией и биоинформатикой.

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