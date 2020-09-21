Можно купить галочку в инстаграме?

Пройти верификацию в Инстаграм и получить заветную галочку не так просто. Это дефицитный «товар». Многие бренды и блогеры хотят стать его обладателем.

Как получить галочку в Инстаграм быстро и без проволочек? Необходимо заручиться поддержкой посредников. Нужно обратиться в специальные агентства, которые оказывают такие услуги. Таким образом, получится избежать большого числа распространённых ошибок и скорее добиться поставленной цели.

Не стоит полагать, что галочка Инстаграм обеспечивает какие-то супер привилегии или открывает новые возможности. Единственный бонус — это возможность ставить ссылку в Stories (Сторис), не имея при этом 10 000 подписчиков. Верификация – это не признак уникальности и не показатель статуса. Это инструмент защиты для профиля, или своеобразная гарантия того, что крупные бренды или популярные профили не станут жертвой мошенников, которые выдают их за себя. Верификация предполагает борьбу с плагиатом.

Как бренду получить галочку в Инстаграм? Для этого аккаунт должен соответствовать ряду требований от системы. Прежде всего, страничка должна быть аутентичной. Говоря проще, она обязана представлять реального человека либо зарегистрированную должным образом организацию.

Аккаунт должен быть уникальным, или единственным в своём роде. Исключение могут составлять лишь профили на различных языках. Страничка должна быть общедоступной. Желательно, чтобы присутствовали: биография, публикация и фото профиля. Не рекомендуется делать ссылки на другие социальные сети. Это обстоятельство может стать проблемой. Ещё аккаунт должен быть популярным, или таким, которым очень часто интересуются люди. Подтверждением этому может служить упоминание в средствах массовой информации. Сюда не относится рекламный или проплаченный контент.

Пункты общие. На практике всё может быть несколько иначе. Именно поэтому всё же лучше отдать предпочтение сотрудничеству с опытными посредниками. В этом случае гораздо выше вероятность, что усилия не будут потрачены впустую и всё же удастся добиться желаемого результата. Кроме того, услуга доступная в части стоимости.