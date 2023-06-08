MUCAR CDE900 PRO представил универсальное решение для комплексной диагностики автомобилей

Как владелец автомобиля, нет ничего более разочаровывающего, чем остановка или неожиданная поломка автомобиля. Именно поэтому наличие надежного и эффективного диагностического инструмента имеет решающее значение для каждого владельца автомобиля. MUCAR CDE900 PRO — это новейший диагностический инструмент, помогающий владельцам автомобилей быстро и эффективно выявлять и устранять любые проблемы со своим автомобилем.

Модель MUCAR CDE900 PRO, оснащенная сенсорным экраном размером 5 дюймов и диагностическим кабелем длиной 1,2 м, обеспечивает удобный в использовании интерфейс, облегчающий процесс диагностики автомобилей. Благодаря операционной системе Android 6.0 и 4-ядерному процессору Cortex MT6580 этот диагностический инструмент обладает молниеносной скоростью обработки данных и легко справляется даже с самыми сложными диагностическими задачами.

Он поставляется с впечатляющим объемом постоянной памяти 2 + 32 ГБ и аккумулятором емкостью 3150 мА·ч, что позволяет вставлять карту памяти вместимостью не более 256 ГБ для расширения памяти. Это обеспечивает объем памяти, достаточный для хранения информации, и зарядку для легкой диагностики нескольких автомобилей. Кроме того, устройство предлагает полный набор функций OBD2, включая чтение и очистку кодов ошибок, а также передачу данных «4 в 1», подходящую для систем ABS, SRS, TCM и ECM (всего лишь за 39,95 долларов США, при необходимости).

Одним из важнейших преимуществ модели MUCAR CDE900 PRO является ее бесплатное обновление. Владельцы автомобилей могут разблокировать полную системную диагностику всего лишь за 99,95 долларов США. Кроме того, они могут выполнить 28 функций сброса с пожизненными бесплатными обновлениями (разблокируйте одну функцию сброса за 15,95 долларов США, все функции сброса можно разблокировать после онлайн-оплаты всего лишь за 79,95 долларов США). Также покупатели могут разблокировать 1 фирменную полную системную диагностику + 28 функций сброса + кодирование ЭБУ + активный тест за 59,95 долларов США.

MUCAR CDE900 PRO также предлагает подготовку профессионального отчета о диагностике, печать через Bluetooth/электронную почту и поддержку на 17 языках, включая английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский и другие языки. Диагностическое устройство можно использовать на всех транспортных средствах с протоколом OBDII, выпущенных после 1996 года, и со следующими протоколами связи: ISO 14230-4 (KWP2000), ISO 15765-4 (CAN), ISO 9141-2 (iso), ISO 14229 (uds) и SAEJ 1850 (VPN и PWM).

MUCAR CDE900 PRO — это фантастическая инвестиция для владельцев автомобилей, механиков и техников. Комплексные диагностические функции, бесплатное обновление и удобный пользовательский интерфейс делают его незаменимым инструментом для всех, кто хочет поддерживать свой автомобиль в наилучшем состоянии.